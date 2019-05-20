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Вскрывали и выносили все, что было. В Мозыре задержали серийных автоворов
21.05.2019 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре милиционеры поймали молодых людей, которые обворовывали чужие автомобили. Подробности
Первые звонки о кражах в местный РОВД стали поступать в начале мая. Похитители взламывали замки авто и брали оттуда все, что видели: рыболовные снасти, музыкальные системы, аккумуляторы, огнетушители, наборы инструментов, продукты питания и даже нижнее белье.
Выйти на след подозреваемых помог очевидец. Мужчина рассказал, что видел четырех человек, которые порезали брезент в грузовике. Правда, в ту ночь из фуры ничего не пропало — несколько тяжелых двигателей на общую сумму 70 тыс. долларов так и не решились украсть.
Вскоре оперативники задержали воров. Ими оказались двое братьев — 18-ти и 20-ти лет, — а также два их приятеля, младшему из которых всего 16.
На дело воры выезжали на автомобиле, принадлежащем отцу одного из фигурантов. Для совершения преступлений выбирали безлюдные места и дворы без камер видеонаблюдения. Искали незапертый транспорт, необорудованный сигнализацией, либо взламывали замки отверткой.
В отношении участников квартета заведено уголовное дело. На данный момент следователи установили 10 краж с их участием. Сумма ущерба оценивается в несколько тысяч рублей.
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Похитители взламывали замки авто и брали оттуда все, что видели: рыболовные снасти, музыкальные системы, аккумуляторы, огнетушители, наборы инструментов, продукты...
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