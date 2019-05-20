Прямую телефонную линию проведет Исаченко Анатолий Михайлович с 9.00 до 12.00, председатель Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
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Прямая телефонная линия
21.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Прямую телефонную линию проведет Исаченко Анатолий Михайлович с 9.00 до 12.00, председатель Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
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Уважаемые коллеги! 25.05.2019 г. состоится прямая телефонная линия
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