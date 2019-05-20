Прокурор запросил более 11 лет студенту из Кировска, которого судят за убийство одногруппницы

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске продолжают рассматривать дело об убийстве 19-летней студентки из деревни Павловичи Кировского района Анастасии Талыш. На скамье подсудимых — ее одногруппник и практически сосед Валентин Кухарев, которому на момент задержания было 17 лет. Парня обвиняют в убийстве, краже и хищении личных документов. Прокурор запросил для него 11 лет и 1 месяц лишения свободы, пишет «Коммерческий курьер». Кухарев свою вину не признаёт.



Анастасия Талыш. Фото со страницы девушки в соцсети

Что произошло

Анастасия и Валентин учились в Жиличском колледже на 2-м курсе и получали специальность «производство, хранение и переработка продукции растениеводства».

По материалам дела, 29 мая 2018 года на приусадебном участке Валентин и Анастасия поссорились — это было рядом с автобусной остановкой. Молодой человек ударил девушку рукой в область грудной клетки. Настя упала, а парень задушил ее палкой от культиватора. Труп девушки обвиняемый спрятал в кустах недалеко от места преступления, а затем забрал деньги, телефон и паспорт.

Настю Талыш искали с 29 мая : девушка пропала по дороге с учебы домой. Тело обнаружили лишь на 9-й день . Оно лежало в березовой роще примерно в 15 метрах от автобусной остановки «Деревня Павловичи» и от дома, где жил обвиняемый.

Тело девушки нашли соседи. Их участок — второй от дома Валентина, дальняя гряда вплотную подходит к роще, где лежал труп.

Односельчане говорят, что никогда бы не подумали, что Валентин на такое способен. Отец обвиняемого рассказывал TUT.BY , что Валентин «никогда мухи не обидел».



Под этим деревом нашли труп 19-летней Анастасии Талыш. Тело пролежало тут больше недели. Трава на территории обкошена во время следственных действий. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Положил ей на горло черенок лопаты и стал на него»

Суд начался 18 января. Заседания неоднократно переносились из-за болезни подсудимого. 21 мая прошли прения сторон.

Заместитель прокурора Кировского района Игорь Алехно сказал, что слова Кухарева об оказываемом на него давлении со стороны сотрудников следственных органов не подтвердились.

Алехно уточнил, что Кухарев признал, что именно он нанес Талыш телесные повреждения. И даже указал на некоторые детали расправы: «Потерпевшая лежала на земле, я положил ей на горло черенок лопаты и стал на него».

По словам прокурора, из-за того, что тело пролежало на жаре больше недели, было трудно определить, сколько именно телесных повреждений было нанесено и в какие области тела. Одно установлено точно: изнасилования не было.

Что касается обследования Кухарева на полиграфе, по результатам теста Валентин набрал 12 из 16 баллов. Это на 40% больше минимально возможного количества, указывающего на вероятную причастность к преступлению.

В ходе допросов Кухарев не раз путался в показаниях, менял детали и хронологию событий, сказал прокурор. Заявление Кухарева об угрозе, якобы прозвучавшей в его адрес, «посадить в камеру к бомжам» прокурор расценил как попытку уйти от возмездия.

Из чистосердечного признания, которое Кухарев дал спустя несколько суток после задержания, следует, что он полностью отдавал отчет своим действиям. Отягчающих и смягчающих обстоятельств нет.

Исходя из материалов дела, прокурор считает вину подсудимого полностью доказанной и подлежащей квалификации за убийство, кражу и хищение личных документов. Обвинение запросило для Кухарева наказание в виде лишения свободы на 11 лет и 1 месяц.

«Нет ни одного доказательства преступного умысла»



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Адвокат полностью отрицает предъявленные его подзащитному обвинения. По его мнению, даже чистосердечное признание не является основанием считать Кухарева виновным.

Адвокат говорит о том, что не установлена причина смерти. Нет ни одного доказательства, подтверждающего преступный умысел Кухарева. Много нестыковок усмотрел адвокат и в положении тела девушки, и ранениях, обнаруженных на убитой. Указал и на нарушения законодательства, допущенные, как он считает, на предварительном следствии.

По словам адвоката, на тот момент парень был несовершеннолетним, однако это не помешало следователям допрашивать его в качестве подозреваемого без участия законных представителей.

Нельзя считать доказательством вины, уверен адвокат, и тест на полиграфе. Соответствующая норма, по словам защиты, прописана в Уголовно-процессуальном кодексе.

Кроме того, тестирование несовершеннолетнего на полиграфе не должно длиться более часа. На деле же, по словам адвоката, оно шло 1 час 20 минут.

Вопросы адвоката вызывает и использование свидетельских показаний. В частности, утверждается, что Кухарев и Талыш никогда тесно не общались и, соответственно, не могли выяснять отношения. По мнению защиты, эти показания ставят под сомнение причастность Кухарева к убийству.

Напомним, поводом для конфликта, по версии следствия, стали упреки Насти в адрес Валентина, что тот пропускает занятия в колледже. Тогда как сама девушка — по мнению защиты, основанному на свидетельских показаниях, — тоже нередко пропускала занятия.

— Абсурдно! Необоснованно! Немотивированно! Незаконно! — так адвокат охарактеризовал аргументы следствия, указывающие на вину Кухарева. — Ни по одному из пунктов обвинения не предъявлено ни одного достоверного доказательства.

Своего подзащитного адвокат попросил оправдать, а материальные требования оставить без удовлетворения.

«Что она плохого тебе сделала?»

После того как судья дала возможность вновь выступить каждой из сторон, прокурор объяснил, что причину смерти не установили из-за биологических процессов, которые происходили с телом (труп 8 дней пролежал на жаре. — TUT.BY).

Прокурор уверен, что Кухарев изначально делал все, чтобы его не уличили в содеянном. А полиграф-тест действительно не является основополагающим доказательством вины, но это не мешает следствию прибегать к такому методу.

По мнению адвоката — основанному, по его словам, на данных экспертизы, — смерть девушки могла наступить в период с 27 мая по 3 июня. Точная дата смерти, сказал адвокат, так и не была установлена.

Адвокат еще раз попросил суд вынести оправдательный приговор.

Накануне мать Анастасии заявила о намерении взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. рублей. Изначально женщина хотела взыскать и материальные затраты, понесенные ею на погребение дочери, однако документы, подтверждающие конкретные суммы, у нее не сохранились.

По словам Валентины Олеговны, с момента обнаружения трупа дочери она один раз говорила с отцом Кухарева. Он просил, чтобы женщина простила его сына.

На суде мать убитой Анастасии Талыш обращалась к обвиняемому:

— 29 мая я потеряла единственную дочь. Валентин Кухарев был на похоронах Насти. Он все время смотрел на ее фотографию, мне уже тогда это показалось странным. Я никогда бы не подумала, что в таком тихом болоте водятся такие черти. Почему ты не вызвал скорую, когда увидел, что Настя теряет сознание? Ты, наверное, наслаждался тем, как она мучается? Что она плохого тебе сделала? Почему ты ее убил? Пусть он понесет то наказание, которое заслужил.

В суде объявлен перерыв до 28 мая.