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Бани, души, бассейны. Где помыться в Гродно, если дома нет горячей воды
21.05.2019 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 мая в Гродно начинается сезон
В Гродно работает три большие общественные бани: на улицах Титова, Болдина и Химиков.
Банно-оздоровительный комплекс на Болдина
Сам комплекс работает всю неделю, но отделения начинают работать с четверга.
четверг, пятница — с 11.00 до 22.00;
суббота, воскресенье — с 7.00 до 22.00.
пятница — с 15.00 до 22.00;
суббота, воскресенье — с 7.00 до 22.00.
понедельник-пятница — с 11.00 до 22.00;
суббота, воскресенье — с 7.00 до 22.00.
Кстати, баня по Болдина с 3 по 30 июня 2019 года не будет работать в связи с проведением ремонтных и профилактических работ.
Баня на Титова
Время работы:
Баня на Химиков
Время работы:
В Гродно также можно снять баню на часы и сутки. Частных заведений такого плана в городе более 20. Мы выбрали несколько бань.
Гостевой дом «Баня на Черничной»
Баня расположена в микрорайоне Южный. Хозяева обещают ароматерапию, бесплатные простыни, охраняемую автомобильную стоянку и даже готовы организовать лазертаг.
Баня «Дубовый веник»
Баня находится на улице Николаева. Хозяева предлагают также ночлег, беседку на улице.
Русская баня «Центр города»
Баня находится в центре города, на берегу Немана. Хозяева обещают хороший пар. Есть парковка для автомобилей. Правда, стоимость зависит от количества человек.
Помыться, а заодно и поплавать можно в двух бассейнах (не считая школьных) города: в Аквацентре и в бассейне «Химволокно». Есть еще бассейн во Дворце творчества детей и молодежи.
Аквацентр
В аквацентре можно взять напрокат простыни, надувные жилеты, мячи, а также пройти обучение плаванию.
Время работы:
Кстати, до 31 августа в плавательном бассейне с 7.15 до 9.30 доступны две дорожки и с 15.10 до 16.40 доступны три дорожки.
Дворец творчества детей и молодежи (бывший Дворец пионеров)
Бассейн работает с 08.30 до 17.30 и только в рабочие дни. Суббота, воскресенье — выходные. Находится бассейн в Коложском парке.
Бассейн «Химволокно» на Томина
Бассейн работает с 13.30 до 21.30 по понедельникам и с 10.30 до 21.30 в остальные дни. Также здесь предлагают вакуумно-роликовый и ручной массажи, фитосауну «Кедровая бочка», косметические обертывания, электрогрязи.
Также есть бассейны в школах № 39, № 34, № 40, № 20, в гимназиях № 1, № 9, которые еще можно посетить до окончания учебного года. Есть также души в фитнес-центрах.
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22 мая в Гродно начинается сезон отключения горячей воды. Можно, конечно, перебиться чайниками и тазиками, а можно пойти в баню. TUT.BY посмотрел, какие есть варианты,...
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