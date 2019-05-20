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Бани, души, бассейны. Где помыться в Гродно, если дома нет горячей воды

21.05.2019 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 мая в Гродно начинается сезон отключения горячей воды. Можно, конечно, перебиться чайниками и тазиками, а можно пойти в баню. TUT.BY посмотрел, какие есть варианты, если до включения горячей воды дома осталось еще две недели.

В Гродно работает три большие общественные бани: на улицах Титова, Болдина и Химиков.

Банно-оздоровительный комплекс на Болдина

Сколько: 120 минут — 7 рублей, сеанс в номерах с саунами — 60 рублей. Продажа билетов до 20.00

Услуги: русская (без бассейна) парная, финская (с бассейном) парная, аквааэробика, парикмахерская, буфет, душ Шарко, номера с саунами, детская комната, ручной массаж, соляная комната, инфракрасная кабина


Фото: aquacenter.by

Сам комплекс работает всю неделю, но отделения начинают работать с четверга.

  • Русская парная:

четверг, пятница — с 11.00 до 22.00;

суббота, воскресенье — с 7.00 до 22.00.

  • Финская парная:

пятница — с 15.00 до 22.00;

суббота, воскресенье — с 7.00 до 22.00.

  • Сауны (номера):

понедельник-пятница — с 11.00 до 22.00;

суббота, воскресенье — с 7.00 до 22.00.

Кстати, баня по Болдина с 3 по 30 июня 2019 года не будет работать в связи с проведением ремонтных и профилактических работ.


Баня на Болдина. Фото: aquacenter.by

 

Баня на Титова

Сколько: 120 минут — 6 рублей, сауна (4-местный номер, 1 час 45 мин.) — 47 рублей. Касса по продаже билетов работает до 20.00, душ (45 минут) — 4 рубля.

Услуги: общее отделение, сауны (номера), душ, парикмахерская


Фото: aquacenter.by

Время работы:

  • четверг, пятница — с 11.00 до 22.00;
  • суббота, воскресенье — с 07.00 до 22.00.

Баня на Химиков

Сколько: 120 минут — 6 рублей, душ (45 минут) — 4 рубля. Касса работает до 20.00

Услуги: общее отделение, кафетерий, парикмахерская


Фото: aquacenter.by

Время работы:

  • пятница — с 9.00 до 22.00;
  • суббота, воскресенье — с 7.00 до 22.00

Фото: aquacenter.by

В Гродно также можно снять баню на часы и сутки. Частных заведений такого плана в городе более 20. Мы выбрали несколько бань.

Гостевой дом «Баня на Черничной»

Сколько: посещение бани для пары — 20.00 руб/час, посещение бани (до 10 чел.) —

25.00 руб/час.

Услуги: баня, аромамасла, мангал, беседка


Фoто: relax.by

Баня расположена в микрорайоне Южный. Хозяева обещают ароматерапию, бесплатные простыни, охраняемую автомобильную стоянку и даже готовы организовать лазертаг.

Баня «Дубовый веник»

Сколько: 14 руб/час.

Услуги: парилка, бассейн, 2 комнаты отдыха, веранда, мангал, музыкальный центр, телевизор, DVD, караоке, простыни, веники бесплатно.

Баня находится на улице Николаева. Хозяева предлагают также ночлег, беседку на улице.

Русская баня «Центр города»

Сколько: 20 руб/час.

Услуги: парилка, купель, мангал, веники, беседка


Фото: sauna-online.by

Баня находится в центре города, на берегу Немана. Хозяева обещают хороший пар. Есть парковка для автомобилей. Правда, стоимость зависит от количества человек.

Помыться, а заодно и поплавать можно в двух бассейнах (не считая школьных) города: в Аквацентре и в бассейне «Химволокно». Есть еще бассейн во Дворце творчества детей и молодежи.

Аквацентр

Сколько: плавание (60 минут) — 5.20, детский — 4.50. Аквапарк (60 минут) — 7 рублей, детский — 6 рублей, турецкая баня — 1 минута 20 копеек.

Услуги: плавательный бассейн длиной 50 метров (единственный в Гродненской области) водные горки; джакузи, каскады и гейзеры, бассейн для малышей, финская сауна, русская баня, турецкие бани, кафетерий, душ Шарко, гидромассаж.


Фото: aquacenter.by

В аквацентре можно взять напрокат простыни, надувные жилеты, мячи, а также пройти обучение плаванию.

Время работы:

  • плавание — с 7.00 до 17.00 (выдача чип-браслетов до 16.30) и с 20.45 до 21.45 (выдача чип-браслетов с 20.30 до 21.00)
  • аквапарк и плавательный бассейн — с 17.00 до 20.45 в будние дни и с 12.00 до 20.45 — в выходные
  • турецкие бани -с 17.00 до 21.30 (понедельник-пятница), с 11.00 до 21.30(суббота и воскресенье)

Кстати, до 31 августа в плавательном бассейне с 7.15 до 9.30 доступны две дорожки и с 15.10 до 16.40 доступны три дорожки.

Дворец творчества детей и молодежи (бывший Дворец пионеров)

Сколько: 4 рубля для взрослых, 3 рубля для детей с 6 лет.

Услуги: бассейн, душ

Бассейн работает с 08.30 до 17.30 и только в рабочие дни. Суббота, воскресенье — выходные. Находится бассейн в Коложском парке.

Бассейн «Химволокно» на Томина

Сколько: 5,4 рубля для взрослых, 4,2 рубля для детей.

Услуги: бассейн, душ, парная, кафетерий, бассейн для малышей


Фото: grodno-khim.by

Бассейн работает с 13.30 до 21.30 по понедельникам и с 10.30 до 21.30 в остальные дни. Также здесь предлагают вакуумно-роликовый и ручной массажи, фитосауну «Кедровая бочка», косметические обертывания, электрогрязи.

Также есть бассейны в школах № 39, № 34, № 40, № 20, в гимназиях № 1, № 9, которые еще можно посетить до окончания учебного года. Есть также души в фитнес-центрах.

 
Теги: Гродно
 
 
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22 мая в Гродно начинается сезон отключения горячей воды. Можно, конечно, перебиться чайниками и тазиками, а можно пойти в баню. TUT.BY посмотрел, какие есть варианты,...
 
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