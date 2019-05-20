Источник материала: Чырвоны прамень

Традиционным стало проведение в районе большого спортивного праздника в майские дни. И место встречи изменить нельзя.

В минувшую субботу многочисленную армию приверженцев здорового образа жизни вновь принимал Новолукомль. На базе спорткомплекса «Энергетик» Лукомльской ГРЭС собрались атлеты разных возрастов и профессий, те, кто дружит со спортом и готов проверить себя на прочность. Для этого были созданы все условия. Хочешь — в футбол, волейбол, баскетбол играй, гирю поднимай, бегай, дротики метай… Соревнования организаторы подготовили на любой вкус.

Районный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта, начался с парада атлетов. После построения спортсменов, представлявших учебные заведения, трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий Чашниччины, с праздником поздравил председатель райисполкома Л. В. Плешко. Леонид Владимирович отметил, как важно в наше время быть активным и здоровым. Физкультура и спорт должны стать частью жизни каждого человека. Нам есть с кого брать пример. Опытные наставники и их воспитанники добиваются серьёзных результатов.

Почётные грамоты райисполкома, райсовета депутатов тренерам Чашникской ДЮСШ Олегу Дроздову и Лидии Бурец соответственно — вполне заслуженные. Как и другие награды, вручённые в этот день. Лучших наставников и атлетов отметили начальник отдела по образованию райисполкома А. В. Дирко, заместитель директора ЛГРЭС С. И. Соловьёв, заведующий сектором спорта и туризма райисполкома А. Г. Савельев. Работники физкультурно-спортивной сферы награждены также Грамотами районного объединением профсоюзов, РК ОО «БРСМ».





Прозвучал Государственный гимн, был поднят флаг соревнований. Разогрели публику участники творческого коллектива «Дзіва-Дэнс». А затем настала пора участникам проявить себя. На беговых дорожках, в секторах и на площадках закипели нешуточные страсти. Определялись победители и призёры в разных дисциплинах, получали заслуженные награды.

Думается, проигравших в этот день не было. Главное ведь — быть активным и здоровым и верить в себя.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.