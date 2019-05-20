Малашко: белорусское здравоохранение нацелено на доступность и высокое качество медпомощи

Источник материала: БелТА

Выступает Валерий Малашко. Фото Минздрава

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной задачей белорусского здравоохранения было и остается обеспечение доступности и надлежащего качества медицинской помощи, удовлетворенности ею пациентов, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве (Швейцария). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

К 2021 году завершится переход к врачам общей практики, их рабочие места будут оснащены необходимым оборудованием. "Мы изменяем формат работы поликлиник посредством внедрения проекта "Заботливая поликлиника", командного метода работы, ориентации на комплексное, интегрированное и ориентированное на пациента оказание медицинских услуг", - сказал Валерий Малашко.

Для повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на управление неинфекционными заболеваниями, Беларусь реализует скрининговые онкологические программы. С этой целью создаются 26 межрайонных скрининговых центров. Вводится также единый день здоровья, предоставляемый нанимателем работнику для прохождения профилактических мероприятий. Внедряются программы активного долголетия, создается здоровьесберегающая среда. Инициатива "Здоровые города и поселки" получила статус масштабного государственного проекта.

Министр подчеркнул, что визитной карточкой здравоохранения Беларуси стали высокие технологии. Речь идет как о клеточных и биомедицинских технологиях, так и о трансплантологии, кардиохирургии, онкогематологии. Успехи белорусов признаны мировым медицинским сообществом.

Делегация Минздрава во главе с министром здравоохранения Валерием Малашко участвует во Всемирной ассамблее здравоохранения, которая продлится до 28 мая.

Всемирная ассамблея здравоохранения - высший орган Всемирной организации здравоохранения, принимающий решения. На 72-й сессии ассамблеи рассматриваются вопросы совершенствования систем здравоохранения, которые будут способствовать достижению Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. Речь идет о проблемах глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и доступа к ним, профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, первичной медико-санитарной помощи.-0-