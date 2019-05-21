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«Плавающие» авто и поваленные деревья. Ливни подтопили улицы Пинска и Бреста
21.05.2019 23:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ливни, которые прошли по югу-западу Беларуси 21 мая, подтопили улицы Бреста и Пинска.
Видео:
В Бресте традиционно вода стояла в центре города. Затопило улицы Гоголя, Советскую, Сикорского, Пушкинскую, бульвар Космонавтов, Волгоградскую и другие. Пользователи соцсетей также сообщали о поваленных сильным ветром деревьях.
Похожая ситуация сложилась и в Пинске. Здесь подтопило улицы и дворы в микрорайоне Радужный, улицу Дзержинского, огороды в частном секторе.
Видео:
Напомним, на 21 мая Белгидромет
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В Бресте традиционно вода стояла в центре города. Затопило улицы Гоголя, Советскую, Сикорского, Пушкинскую, бульвар Космонавтов, Волгоградскую и другие.
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