«Плавающие» авто и поваленные деревья. Ливни подтопили улицы Пинска и Бреста

Источник материала: Tut.by

Ливни, которые прошли по югу-западу Беларуси 21 мая, подтопили улицы Бреста и Пинска.

Видео: Андрей Горщарик

В Бресте традиционно вода стояла в центре города. Затопило улицы Гоголя, Советскую, Сикорского, Пушкинскую, бульвар Космонавтов, Волгоградскую и другие. Пользователи соцсетей также сообщали о поваленных сильным ветром деревьях.













Похожая ситуация сложилась и в Пинске. Здесь подтопило улицы и дворы в микрорайоне Радужный, улицу Дзержинского, огороды в частном секторе.

Видео: Яша Лукашенко



Фото: Михаил Мельников (https://vk.com/id113395433)

Напомним, на 21 мая Белгидромет объявил по юго-западу Беларуси штормовое предупреждение.