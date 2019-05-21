Проспект Независимости готовят в кандидаты в список ЮНЕСКО. Насколько это сложная процедура?

Источник материала: Tut.by

Минский проспект Независимости может попасть в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Какую нужно пройти процедуру, чтобы это случилось, рассказала представитель Мингорисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Проспект Независимости в Минске в будущем может попасть в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом уже сообщалось . Но сначала нужно, чтобы его включили в предварительный список. Объект, который туда может попасть, в Беларуси определяет Совет министров.

— Мы подготовили проект такого постановления Совета министров, он направлен на согласование в МИД и в Минкульт, — рассказала начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская. — Постановлением предусмотрено определить проспект Независимости для включения в список Всемирного культурного наследия.

Если постановление будет принято, министерства подготовят досье: фотографические, картографические и исторические материалы. Потом все это подается на включение в предварительный список ЮНЕСКО.

Проспект может стать объектом Всемирного наследия не сам по себе, а в компании других послевоенных застроек. Номинация называется «Послевоенные центральные магистрали Центральной и Восточной Европы. 1940−1950 годы».

— Планировалось включение туда немецкой застройки, российской, польской. И вот когда все страны — участницы номинации подадут свои досье, тогда ЮНЕСКО будет рассматривать. Такая разработка может длиться годами, — добавила Наталья Смольская.

Проспект Независимости Минска может стать основой транснациональной номинации как наиболее целостно сохранившийся ансамбль послевоенной архитектуры в Центральной и Восточной Европе.