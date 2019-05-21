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Проспект Независимости готовят в кандидаты в список ЮНЕСКО. Насколько это сложная процедура?
21.05.2019 22:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский проспект Независимости может попасть в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Какую нужно пройти процедуру, чтобы это случилось, рассказала представитель Мингорисполкома.
Проспект Независимости в Минске в будущем может попасть в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом
— Мы подготовили проект такого постановления Совета министров, он направлен на согласование в МИД и в Минкульт, — рассказала начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская. — Постановлением предусмотрено определить проспект Независимости для включения в список Всемирного культурного наследия.
Если постановление будет принято, министерства подготовят досье: фотографические, картографические и исторические материалы. Потом все это подается на включение в предварительный список ЮНЕСКО.
Проспект может стать объектом Всемирного наследия не сам по себе, а в компании других послевоенных застроек. Номинация называется «Послевоенные центральные магистрали Центральной и Восточной Европы. 1940−1950 годы».
— Планировалось включение туда немецкой застройки, российской, польской. И вот когда все страны — участницы номинации подадут свои досье, тогда ЮНЕСКО будет рассматривать. Такая разработка может длиться годами, — добавила Наталья Смольская.
Проспект Независимости Минска может стать основой транснациональной номинации как наиболее целостно сохранившийся ансамбль послевоенной архитектуры в Центральной и Восточной Европе.
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Уже готов проект постановления Совмина на этот счет.
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