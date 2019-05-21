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«Обязали мониторить страницы детей в соцсетях». Учителя - о своем уходе из школы

22.05.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый из вас наверняка слышал, что учитель — это не профессия, а призвание. Но значит ли это, что любовь к детям и талант учить их перекрывают все трудности работы в школе? Обязательно ли проводить уроки у доски или учитель и за пределами класса остается учителем? Мы пригласили в студию педагогов, которые уволились из школы и узнали, что им больше всего не нравилось в работе, чем они занимаются сейчас и что может сделать профессию учителя престижной? Вы удивитесь, но учителя уходят не только (и не столько) из-за низкой зарплаты.

 
 
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Пригласили в студию учителей, которые уволились из государственной школы. И спросили, что им не нравилось в работе, чем занимаются сейчас и скучают ли по ученикам.
 
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