|
«Обязали мониторить страницы детей в соцсетях». Учителя - о своем уходе из школы
22.05.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Каждый из вас наверняка слышал, что учитель — это не профессия, а призвание. Но значит ли это, что любовь к детям и талант учить их перекрывают все трудности работы в школе? Обязательно ли проводить уроки у доски или учитель и за пределами класса остается учителем? Мы пригласили в студию педагогов, которые уволились из школы и узнали, что им больше всего не нравилось в работе, чем они занимаются сейчас и что может сделать профессию учителя престижной? Вы удивитесь, но учителя уходят не только (и не столько) из-за низкой зарплаты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пригласили в студию учителей, которые уволились из государственной школы. И спросили, что им не нравилось в работе, чем занимаются сейчас и скучают ли по ученикам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)