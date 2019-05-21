Мастер-класс президента чиновникам, Чиж и «Динамо», цыгане, милиция и порноместь - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Пока вы спали, затопило Пинск и Брест (ладно, синоптики предупреждали ), а в научном мире произошла почти революция — килограмм изменился, он больше никогда не будет прежним ! А в минском наземном транспорте уже завтра появится возможность платить за проезд бесконтактными банковскими картами (да-да, как в метро!) — давайте расскажем, как это будет . Больше ничего вчера не пропустили?





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Президент собрал совещание по актуальным вопросам экономики . Среди ключевых вопросов два российских — «грязная» нефть и так и не открытые для поставок предприятия АПК. А еще Лукашенко там провел для чиновников мастер-класс по подготовке докладов : «Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат». Кстати, на фоне ущерба от «грязной» нефти ( когда его, кстати, посчитают ?), Москва вдруг вспомнила про долг Беларуси за «растворители» — спустя 7 лет.

. Среди два российских — «грязная» нефть и так и не открытые для поставок предприятия АПК. А еще Лукашенко там провел для чиновников : «Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат». Кстати, на фоне ущерба от «грязной» нефти ( ?), Москва вдруг — спустя 7 лет. Еще Лукашенко вчера подписал указ о мерах безопасности в период проведения Европейских игр . Например, водители, если вы выедете на полосы для транспорта Игр, вас оштрафуют. Но это не все .

. Например, водители, если вы выедете на полосы для транспорта Игр, вас оштрафуют. . Интересное о цементе . Помните, в 2007−2008 гг. в разгар строительного бума в Беларуси был дефицит цемента? Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода — и набрали кредитов на это, конечно. Модернизировали — и это позволило увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако строительство потихоньку сворачивалось, Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпели огромные убытки, имея серьезные долги. И вот им снова помогает государство. Оказывается, их долги по китайским кредитам на модернизацию в 2015−2019 годах гасили за счет белорусского бюджета. С бюджетом предприятия рассчитаются за долги по кредитам еще не скоро. Последнее — к 2050 году. А общая сумма их долга — гигантская .

. Помните, в 2007−2008 гг. в разгар строительного бума в Беларуси был дефицит цемента? Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода — и набрали кредитов на это, конечно. — и это позволило увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако строительство потихоньку сворачивалось, Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпели огромные убытки, имея серьезные долги. И вот им снова помогает государство. Оказывается, их долги по китайским кредитам на модернизацию в 2015−2019 годах гасили за счет белорусского бюджета. С бюджетом предприятия рассчитаются за долги по кредитам еще не скоро. Последнее — к 2050 году. . А судьба завода «БелДжи», где производят автомобили Geely , вас волнует? Нас — очень, хоть сами представители концерна и признаются, что не для нас «мамка ягодку растила»: «На самом деле российский рынок для нас стратегический. И белорусский завод создан в первую очередь для обеспечения спроса в РФ». Что ждет «БелДжи» и какую модель китайско-белорусского автопрома мы можем скоро увидеть в наших салонах — расскажем здесь .

, вас волнует? Нас — очень, хоть сами представители концерна и признаются, что не для нас «мамка ягодку растила»: «На самом деле российский рынок для нас стратегический. И белорусский завод создан в первую очередь для обеспечения спроса в РФ». Что ждет «БелДжи» и какую модель китайско-белорусского автопрома мы можем скоро увидеть в наших салонах — . С 1 сентября будем по новым правилам оформлять страховки — жизни, дополнительной пенсии, строений. Что именно и как изменится — читайте здесь . Ну и напоминаем, что тогда же повышают лимиты страхового возмещения по «европротоколу».

— жизни, дополнительной пенсии, строений. Что именно и как изменится — . Ну и напоминаем, что тогда же лимиты страхового возмещения по «европротоколу». Цыгане Могилева после жесткой облавы, последовавшей за пропажей и гибелью инспектора ГАИ, написали помощнику президента. В нем ни на что не жалуются — просто просят защитить. Собрали уже 70 подписей под ним, но не знают, стоит ли отправлять: «Нам же не будет после этого хуже?». Что происходит в микрорайоне Чапаевка после того, как более сотни мужчин-цыган выпустили из милиции — читайте здесь (а что по этому поводу думает МВД — здесь ).





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Знакомьтесь, это Вита — и год назад она узнала, что у нее рассеянный склероз. Девушка ничего не знала об этой болезни. Слышала, как старушки обсуждали склероз, но говорит, что ее, молодую, это никогда не волновало. А теперь Вита может рассказать, как жить с рассеянным склерозом, когда тебе 20 — и какие в этом даже есть плюсы .









О СПОРТЕ

На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершилась групповая стадия и определились все четвертьфинальные пары. Видели, как американцы вчера раскатали шведов ?! Все четвертьфиналы пройдут завтра: Россия — США и Канада — Швейцария в 17.15, Чехия — Германия и Финляндия — Швеция в 21.15. Будете болеть за красивый, хоть и не белорусский, хоккей?

Все новости вторника, 21 мая

Кстати! Вот вам напоследок прекрасное. Уже несколько недель белорусский Facebook гудит : прилично ли кормящим женщинам показывать грудь в публичных местах? Одни кричат: «О ужас!» и «Ай-ай-ай!». Другие не видят в этом «ничего такого». А как вы к этому относитесь? Вот, например, художники не стеснялись увековечивать женскую грудь на своих полотнах. Сможете отгадать, кто из них был ее ценителем? Поехали ! И не забывайте перед выходом на улицу в солнечную погоду пользоваться защитным кремом — онкологи бьют тревогу !

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