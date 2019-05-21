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Мастер-класс президента чиновникам, Чиж и «Динамо», цыгане, милиция и порноместь - все за вчера

22.05.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Пока вы спали, затопило Пинск и Брест (ладно, синоптики предупреждали), а в научном мире произошла почти революция — килограмм изменился, он больше никогда не будет прежним! А в минском наземном транспорте уже завтра появится возможность платить за проезд бесконтактными банковскими картами (да-да, как в метро!) — давайте расскажем, как это будет. Больше ничего вчера не пропустили?


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Президент собрал совещание по актуальным вопросам экономики. Среди ключевых вопросов два российских — «грязная» нефть и так и не открытые для поставок предприятия АПК. А еще Лукашенко там провел для чиновников мастер-класс по подготовке докладов: «Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат». Кстати, на фоне ущерба от «грязной» нефти (когда его, кстати, посчитают?), Москва вдруг вспомнила про долг Беларуси за «растворители» — спустя 7 лет.
  • Еще Лукашенко вчера подписал указ о мерах безопасности в период проведения Европейских игр. Например, водители, если вы выедете на полосы для транспорта Игр, вас оштрафуют. Но это не все.
  • Интересное о цементе. Помните, в 2007−2008 гг. в разгар строительного бума в Беларуси был дефицит цемента? Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода — и набрали кредитов на это, конечно. Модернизировали — и это позволило увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако строительство потихоньку сворачивалось, Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпели огромные убытки, имея серьезные долги. И вот им снова помогает государство. Оказывается, их долги по китайским кредитам на модернизацию в 2015−2019 годах гасили за счет белорусского бюджета. С бюджетом предприятия рассчитаются за долги по кредитам еще не скоро. Последнее — к 2050 году. А общая сумма их долга — гигантская.
  • А судьба завода «БелДжи», где производят автомобили Geely, вас волнует? Нас — очень, хоть сами представители концерна и признаются, что не для нас «мамка ягодку растила»: «На самом деле российский рынок для нас стратегический. И белорусский завод создан в первую очередь для обеспечения спроса в РФ». Что ждет «БелДжи» и какую модель китайско-белорусского автопрома мы можем скоро увидеть в наших салонах — расскажем здесь.
  • С 1 сентября будем по новым правилам оформлять страховки — жизни, дополнительной пенсии, строений. Что именно и как изменится — читайте здесь. Ну и напоминаем, что тогда же повышают лимиты страхового возмещения по «европротоколу».
  • Цыгане Могилева после жесткой облавы, последовавшей за пропажей и гибелью инспектора ГАИ, написали помощнику президента. В нем ни на что не жалуются — просто просят защитить. Собрали уже 70 подписей под ним, но не знают, стоит ли отправлять: «Нам же не будет после этого хуже?». Что происходит в микрорайоне Чапаевка после того, как более сотни мужчин-цыган выпустили из милиции — читайте здесь (а что по этому поводу думает МВД — здесь).


  • Помните главного анестезиолога-реаниматолога страны Александра Дзядзько, о задержании мы узнали на прошлой неделе? Вчера его отпустили, он даже вышел на работу. Как так получилось и что будет дальше — расскажем здесь.
  • Вчера Экономический суд Минска начал рассмотрение иска Мингорисполкома к ФК «Динамо-Минск». Оказывается, местные власти решили, что 20 лет Чиж владел «Динамо» незаконно. Интересно, что бизнесмен получил футбольный клуб практически так же, как сейчас может потерять.
  • А в Воложине начался суд над водителем маршрутки, разбившейся на трассе М6 — помните, где два пассажира погибли, а 13 пострадали? Давайте расскажем о том, что стало известно в зале суда. А репортаж с процесса над сотрудниками «Евроопта», которые устроили самосуд над воришками, читали? Ситуация, конечно…
  • Что там в Украине? Вчера президент Зеленский произвел ряд кадровых назначений — и теперь на высоких государственных постах в стране, например, продюсер студии «Квартал 95», руководитель компании GoodMedia, сценарист сериала «Слуга народа»… Также новый президент убрал охрану, открыл ворота к Администрации — и позвал туда народ. А тем временем в стране начали расследование по обвинению Порошенко в госизмене.
  • На «Евровидении» — еще один скандал: теперь санкции грозят Исландии. Рассказать, за что?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Знакомьтесь, это Вита — и год назад она узнала, что у нее рассеянный склероз. Девушка ничего не знала об этой болезни. Слышала, как старушки обсуждали склероз, но говорит, что ее, молодую, это никогда не волновало. А теперь Вита может рассказать, как жить с рассеянным склерозом, когда тебе 20 — и какие в этом даже есть плюсы.



О СПОРТЕ

  • На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершилась групповая стадия и определились все четвертьфинальные пары. Видели, как американцы вчера раскатали шведов?! Все четвертьфиналы пройдут завтра: Россия — США и Канада — Швейцария в 17.15, Чехия — Германия и Финляндия — Швеция в 21.15. Будете болеть за красивый, хоть и не белорусский, хоккей?

Все новости вторника, 21 мая

Кстати! Вот вам напоследок прекрасное. Уже несколько недель белорусский Facebook гудит: прилично ли кормящим женщинам показывать грудь в публичных местах? Одни кричат: «О ужас!» и «Ай-ай-ай!». Другие не видят в этом «ничего такого». А как вы к этому относитесь? Вот, например, художники не стеснялись увековечивать женскую грудь на своих полотнах. Сможете отгадать, кто из них был ее ценителем? Поехали! И не забывайте перед выходом на улицу в солнечную погоду пользоваться защитным кремом — онкологи бьют тревогу!

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Доброе утро! Пока вы спали, затопило Пинск и Брест (ладно, синоптики предупреждали), а в научном мире произошла почти революция - килограмм изменился, он больше...
 
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