«Дети начинают на меня жаловаться». Как 9-летний Леша занимается боксом

Источник материала: Tut.by

Девятилетний Леша из Минска уже четыре года занимается боксом. Несмотря на интерес к такому «брутальному» виду спорта, парень обожает учебу в школе и хочет стать… курьером. В преддверии главного спортивного праздника года мы вместе с официальной торговой сетью II Европейских игр «Евроопт», которая в поддержку детского спорта запустила проект «Команда Плюш» , встретились с теми, кто пока не отстаивает честь страны на международной арене, но искренне об этом мечтает. Кто они, спортивное будущее Беларуси? Узнаём юных героев в лицо вместе в проекте «Будущие чемпионы».

«Важно, чтобы мальчик умел защищаться»

Вопроса «стоит ли отдавать ребенка в спортивную секцию?» в семье Вайнелович не стояло: с физической культурой у них все на «ты». Мама ходит в тренажерный зал, а папа Леши раньше даже занимался спортом профессионально.



Леша и Алеся Вайнелович

— Не знаю, есть ли такой вид спорта сейчас — боевое ушу. Муж был вторым в республике, получил звание кандидата в мастера спорта. Даже медаль у него есть, — рассказывает мама мальчика Алеся. — У нас еще не было детей, а мы уже решили: если будет сын, то свяжет свою жизнь со спортом. Потому что это круто!

Правда, сначала мы отправили Лешу в театральный кружок — речь подтянуть, раскрепоститься перед школой. А когда сын пошел в первый класс, муж сказал, что с театром пора завязывать (смеется). Тогда-то мы и отдали Лешу на бокс.

Интересуемся, почему из всех видов спорта родители выбрали именно бокс и не провоцируют ли занятия единоборствами агрессию у детей. Алеся объясняет: очень важно, чтобы мальчик умел защищаться. К тому же, в этом возрасте бокса как такового у ребят нет: первые три-четыре года в их программе только основы.





— Мальчики у нас занимаются общефизической подготовкой, плюс им преподают основы бокса, — подтверждает тренер Леши Василий Шабанов.

Он отмечает, что обычно детей отдают в профессиональные бойцовские клубы с 9 лет. Заниматься непосредственно боксом в более раннем возрасте, считает Василий, пагубно не только для психики, но и для здоровья.

— Есть родители, которые приводят детей на бокс уже в 6 лет, но, на мой взгляд, это не очень рационально и даже глупо, — утверждает он. — В этом возрасте у ребят еще только формируется скелет. И когда они начинают заниматься боксом, рукопашным боем, где основа любой из стоек — сутулая спина, развивается сколиоз. Плюс, парням 6−9 лет совсем не подходят такие агрессивные виды спорта. После занятий они начинают думать: если на тренировке я могу кого-то ударить, значит, могу и на улице. Конечно, очень важно, чтобы тренер объяснял своим подопечным, что бить людей вне ринга нельзя. Драка от спорта отличается кардинально.



Василий Шабанов

«Мы всегда предоставляем ему право выбора»

Пока Леша занимается, интересуемся у мамы, видит ли она сына профессиональным боксером в будущем.

— Пока мы с мужем просто наблюдаем, — отвечает Алеся. — Если ему понравится, если будут какие-то результаты — почему нет? Но мы не хотим настаивать. У Леши своя судьба, и мы всегда предоставляем ему право выбора. Я постоянно спрашиваю: ты точно хочешь быть боксером? Чтобы спустя пять лет внезапно не выяснилось, что мы его заставляли. Но нет, Леше действительно нравится.





— А кем он себя видит в будущем, Леша вам не рассказывал?

— Похоже, пока он и сам не знает, — улыбается мама. — Недавно вот сказал, что хочет стать курьером в «Е-доставке», потому что у них в сумках много вкусного. Мы его не стали разочаровывать и говорить, что это вкусное есть нельзя (смеется). Еще говорил, что хочет начать бизнес: покупать вещи по одной цене, а продавать по другой. Или продавать на улице напитки и шоколад, периодически раздавая их бесплатно. В общем, очень интересные мысли у него бывают.

Помимо бокса Леша также занимается плаванием — трижды в неделю после тренировок. Алеся объясняет: бассейн необходим мальчику, чтобы снять нагрузку с мышц и расслабиться. Также парень не прочь покататься на велосипеде, поиграть на планшете и… сделать уроки! Оказывается, занятия спортом совсем не мешают Леше хорошо учиться: в школе он получает в основном «восьмерки» и «девятки». И учеба ему нравится.





Цена вопроса

Тренировки в «Академии ММА», где занимается Леша, проходят трижды в неделю. В месяц это 12 занятий или, если переводить на деньги, 50 рублей.

— Тут все есть: и перчатки, и груши, и гантели, — отмечает Алеся. — Мне даже кажется, что те 50 рублей, которые мы платим, уходят исключительно на материально-техническую базу. Когда мы сюда пришли, здесь практически ничего не было, и я могу сравнить, как было и как стало. Так что, если потребуется, мы еще доплатим: я вижу, что все идет на детей, а не кому-то в карман.





— К сожалению, среднюю зарплату в Минске не все получают, — дополняет тренер. — И даже 70 рублей уже больно бьют по семейному бюджету. Мы делаем все для того, чтобы спорт был легкодоступным. Раньше было много бюджетных организаций, где дети могли заниматься бесплатно. Сейчас бесплатные тренировки найти очень сложно.

Дополнительных расходов практически нет: все, что нужно ребенку в этом возрасте для занятий — шорты, майка и носки.













— Такой «формы» хватает в среднем на год, и она практически не изнашивается — меняем, потому что ребенок растет, — делится мама Леши. — Еще мы приобретаем брендированную майку школы, потому что это дополнительный стимул заниматься для ребенка. Я говорю сыну так: на тебе эмблема Академии, ты должен стараться не опозорить это имя (улыбается). Такая майка стоит 50 рублей. В общем, бокс — очень экономичный вид спорта.

Тренер добавляет, что со временем также придется докупить собственную экипировку — без нее в профессиональном боксе делать нечего.

— И не научишься ничему, и травмировать оппонента можешь, — объясняет он. — Поэтому, как правило, ребята постарше занимаются со своими перчатками. Перчатки стоят около 100 рублей, но их хватает на два-три года. Если речь идет о классическом боксе, то нужны хорошие «боксерки». Стоят около 200 рублей, но и их хватит надолго, ведь это не просто кроссовки, а экипировка. Также понадобятся капа, ракушка (защитный бандаж для паха — Прим. TUT.BY), бинты. Это еще около 40−50 рублей.





По словам Василия, в основном в школу приводят своих детей те, кто сам занимался спортом и понимает, почему это важно и необходимо. Но ребят в боксе все равно не так много, как хотелось бы.

— А жаль, — делится Василий. — Когда человек приходит в спорт, у него появляются правильные привычки: дисциплинированность, умение добиваться своих целей. Возникает понимание того, что ты можешь рассчитывать только на себя. Здесь ребята воспитывают характер, выносливость, стремятся к лучшему.





Справка: Сколько стоит бокс (расходы за год): оплата занятий — 600 рублей;

спортивная форма — 82 рубля (без учета кроссовок, с ними — 182 рубля);

экипировка (капа, ракушка, бинты) — 50 рублей;

перчатки — 100 рублей (хватит как минимум на два года).

Смелый, ловкий и умелый

После тренировки отправляемся с Лешей на прогулку. Сегодня он никуда не спешит — выходной, но обычно его график куда напряженнее.

— Бывают очень загруженные дни, когда я ничего толком не успеваю, — рассказывает мальчик. — Уроки обычно заканчиваются в 14.15 или в 14.45. После школы к 16.00 я иду на тренировку, плаваю и еду домой делать домашнее задание. Если остается время, могу поиграть в планшет.





— А что насчет игр с друзьями?

— Ну, мы играем на ЧЗС (час здоровья и спорта — Прим. TUT.BY) в школе… Правда, некоторые в это время играют в телефоне. И вот что обидно: я никому ничего не говорю, но когда сам берусь за телефон, все начинают на меня жаловаться. Дети такие глупые! — сетует Леша.

Несмотря на большую нагрузку, спортом мальчику заниматься нравится: говорит, что хочет быть ловким, быстрым и сильным. А еще стать профессиональным спортсменом и завоевывать медали.





— Устаешь на занятиях?

— Конечно, устаю сильно, — признается Леша. — Но пока у меня в целом все получается. Лучше всего удаются кувырки.

На прощание вместе с пожеланиями успехов в спорте дарим будущему боксеру «Игрушку в кружке» из «Команды Плюш». Это альтер-эго нашего героя — барсук Рокки, который оживает с помощью смартфона.



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На часах почти 6. Время ужина, а значит, нам пора расставаться. Напоследок желаем, чтобы Леша, как и Рокки, стал настоящим чемпионом.





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