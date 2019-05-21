Мост Тысячелетия в Витебске стал зеленым. Как вам такое?

Источник материала: Tut.by

Перила моста Тысячелетия Витебска, который ведет от улицы Ленина к концертному залу, недавно выкрасили в зеленый цвет. На памяти горожан они всегда были черными.



Фото: Юрий Шепелев

Литые чугунные перила моста, которые всегда были черными, в этом году решили покрасить в зеленый. Выглядит это пока непривычно.

Этот пешеходный мост через Витьбу длиной 144 метра построили в 1976 году. Он расположен в центре города и соединяет улицу Ленина с Кстовской горой .



Фото: Юрий Шепелев



Фото: Юрий Шепелев

Это не первое решение по изменению окраски металлических конструкций в городе. Ранее в синий цвет перекрасили невысокие ограждения вдоль улицы Ленина и перила на Юбилейном мосту на проспекте Людникова, а в зеленый — забор аллеи на улице Кирова.