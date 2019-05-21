ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мост Тысячелетия в Витебске стал зеленым. Как вам такое?

22.05.2019 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Перила моста Тысячелетия Витебска, который ведет от улицы Ленина к концертному залу, недавно выкрасили в зеленый цвет. На памяти горожан они всегда были черными.


Фото: Юрий Шепелев

Литые чугунные перила моста, которые всегда были черными, в этом году решили покрасить в зеленый. Выглядит это пока непривычно.

Этот пешеходный мост через Витьбу длиной 144 метра построили в 1976 году. Он расположен в центре города и соединяет улицу Ленина с Кстовской горой.


Фото: Юрий Шепелев

Фото: Юрий Шепелев

Это не первое решение по изменению окраски металлических конструкций в городе. Ранее в синий цвет перекрасили невысокие ограждения вдоль улицы Ленина и перила на Юбилейном мосту на проспекте Людникова, а в зеленый — забор аллеи на улице Кирова.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Мастер-класс президента чиновникам, Чиж и «Динамо», цыгане, милиция и порноместь - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Светлы шлях
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • костюмы спортивные для мужчин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика