|
Четверо парней распылили краску на лицо и одежду минчанина, а потом расписали переход
22.05.2019 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четверо молодых людей распылили краску из баллончика на лицо и одежду минчанина. Об этом
Минчанин просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных, которые в 19.15 23 апреля распылили ему на лицо и одежду краску из баллончика.
Это произошло на 16-м этаже дома № 97 по улице Притыцкого. Известно, что между молодыми людьми произошел конфликт.
Милиция установила, что потом молодые люди ушли в направлении станции метро «Каменная горка». Один из них нанес надпись на пол и стены перехода.
Если вы узнали людей на видео или у вас есть информация о том, где они находятся, милиция просит сообщить по таким номерам:
80293434057, 80 295 194 743, 80 291 141 201, 102.
Конфиденциальность гарантируется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь их ищет милиция
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)