Четверо парней распылили краску на лицо и одежду минчанина, а потом расписали переход

Источник материала: Tut.by

Четверо молодых людей распылили краску из баллончика на лицо и одежду минчанина. Об этом сообщает сайт милиции Минска.

Минчанин просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных, которые в 19.15 23 апреля распылили ему на лицо и одежду краску из баллончика.

Это произошло на 16-м этаже дома № 97 по улице Притыцкого. Известно, что между молодыми людьми произошел конфликт.

Милиция установила, что потом молодые люди ушли в направлении станции метро «Каменная горка». Один из них нанес надпись на пол и стены перехода.

Если вы узнали людей на видео или у вас есть информация о том, где они находятся, милиция просит сообщить по таким номерам:

80293434057, 80 295 194 743, 80 291 141 201, 102.

Конфиденциальность гарантируется.