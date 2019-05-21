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Четверо парней распылили краску на лицо и одежду минчанина, а потом расписали переход

22.05.2019 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четверо молодых людей распылили краску из баллончика на лицо и одежду минчанина. Об этом сообщает сайт милиции Минска.

Минчанин просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных, которые в 19.15 23 апреля распылили ему на лицо и одежду краску из баллончика.

Это произошло на 16-м этаже дома № 97 по улице Притыцкого. Известно, что между молодыми людьми произошел конфликт.

Милиция установила, что потом молодые люди ушли в направлении станции метро «Каменная горка». Один из них нанес надпись на пол и стены перехода.

Если вы узнали людей на видео или у вас есть информация о том, где они находятся, милиция просит сообщить по таким номерам:

80293434057, 80 295 194 743, 80 291 141 201, 102.

Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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