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Отремонтированные дороги, новая развязка. Что останется Минску после Европейских игр?

22.05.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На подготовку Минска и окрестностей к Европейским играм государство истратило десятки миллионов долларов. Что останется городу, когда атлеты и болельщики разъедутся по домам, выясняли Naviny.by.


К концу мая все «стройки века» уже завершены, столица наводит марафет и чистит перышки.

Студенческая деревня превратилась в спортивную

Общежития Студенческой деревни, откуда выселили около четырех тысяч человек, будет использоваться во время Европейских игр как место жительства спортсменов.

Все объекты Студенческой деревни уже готовы. В том числе завершен долгострой — 25-этажное общежитие на углу проспекта Дзержинского и улицы Чюрлёниса. Этот корпус строили более семи лет. Здесь, кстати, разместился филиал студенческой поликлиники № 33.

Другие общежития тоже фактически новые, но перед Играми их отремонтировали еще раз, практически повсеместно была заменена мебель и сантехника. Одним словом, общежития стали временными гостиницами уровня трех крепких звезд. Тому, кто будет там жить после отъезда спортсменов, повезет.

Как будут использовать в будущем практически новую автостанцию, появившуюся возле Студенческой деревни, пока непонятно. Временный транспортно-пассажирский терминал расположился на парковке супермаркета «Алми» и обустроен на 28 посадочных площадок, каждая из которых оборудована павильонами и информационными табло. Для обслуживания спортсменов организовано 11 маршрутов.

Дополнительный транспортный терминал будет еще и на территории разворотного кольца общественного транспорта «Городской вал».


Ремонт дорог

В Минске открыли сразу несколько дорог, ремонт на которых доставил много дискомфорта горожанам. Капремонт на МКАД сделал жизнь в некоторых населенных пунктах сразу за кольцевой невыносимой из-за потока поехавших в обход машин и пробок.

Постепенно дороги открываются. Так, с 1 мая уже пошел транспорт под путепроводом МКАД — улица Академика Курчатова. С 9 мая открыто движение по новому автомобильному путепроводу, соединившему второе кольцо с проспектом Дзержинского возле администрации Московского района. Завершился капитальный ремонт с модернизацией моста через Свислочь на улице Машерова.

Отремонтировали и расширили улицу Богдановича в районе Троицкого предместья — от моста через Свислочь до улицы Заборского. Уже после Европейских игр будет продолжена реконструкция улиц Уманской и Макаенка, а также путепроводов на 3-м и 25-м километрах МКАД. Ремонтируются дороги и на подъезде к Минску.

В Национальном аэропорту теперь две полосы

3 мая в Национальном аэропорту Минск с участием главы государства состоялось торжественное открытие второй взлетно-посадочной полосы. Теперь Минск сможет принимать международные рейсы на самолетах всех типов.

Бетонная взлетно-посадочная полоса имеет длину 3700 метров и ширину 60 метров. Дополнительно оборудованы грузовой перрон и места стоянок воздушных судов.

Открывавший вторую полосу президент особо подчеркивал, что этот объект был построен силами белорусских специалистов и без привлечения зарубежных финансовых средств.


Чистые фасады

Город подсветят к играм — на 229 магазинах уже выполнено рекламно-световое оформление, на 60 — архитектурно-декоративная подсветка, на 39 из 211 объектов восстановлено архитектурное освещение.

С прошлого года в столице чистят и красят фасады — готовятся к приезду гостей. Планировалось сделать ремонт и покрасить более 170 фасадов зданий, из которых 115 — в 2019 году.

Большая косметическая работа ведется вокруг одной из главных площадок игр — стадиона «Динамо», открытого в прошлом году после масштабной реконструкции.


Обновили парадный фасад дома Костровицкой на пересечении Кирова, 11 и Володарского, 26. Построенный более ста лет назад в стиле модерна на углу улиц Магазинной и Серпуховской, этот дом и сегодня является украшением этой части города. Правда, его фасад, как и фасады многих других домов в центре, выглядит намного лучше, чем двор.

На пересечении Свердлова и Ульяновской продолжает строиться многофункциональный гостиничный комплекс «Центрополь». Здесь работы ведутся со второй половины 2017-го. Срок окончания работ по паспорту — июнь 2020-го. Здание уже готово, но сдать объект планируют после Европейских игр. А чтобы не был испорчен вид микрорайона, максимально открыли пространство, убрали забор.

В начале мая завершилось и капитальное переобустройство скверов, прилегающих к стадиону «Динамо».

 
Теги: Минск
 
 
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На подготовку Минска и окрестностей к Европейским играм государство истратило десятки миллионов долларов
 
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