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Желаете улучшить жилищные условия?

22.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Приходите 25 мая в картинную галерею имени Е.Е. Моисеенко.

Желаете улучшить жилищные условия?

С 9.00 до 12.00 прием граждан, желающих улучшить жилищные условия, будет проводиться с участием представителей комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома и представителей Буда-Кошелевского райисполкома.

В ходе приема многодетным семьям и гражданам, имеющим внеочередное право на улучшение жилищных условий, будут предложены варианты улучшения жилищных условий с использованием государственной поддержки в жилых домах:

— в г. Буда-Кошелево по ул. Совхозной в районе жилого дома №23;

— в н.п. Уза по ул. Шоссейной;

— в н.п. Коммунар по ул. Ленина.

Специалисты банков предоставят консультацию о возможных условиях кредитования строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений, а представители организации застройщика КУП «Гомельский областной УКС» – о проектах застройки, планировках строящихся жилых помещений, стоимости строительства жилья, в том числе и для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, желающих приобрести жилые помещения в строящихся долевых жилых домах.

Обратившиеся также смогут получить консультацию по вопросам строительства индивидуального жилого дома.

 
 
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Приходите 25 мая в картинную галерею имени Е.Е. Моисеенко. С 9.00 до 12.00 прием граждан, желающих улучшить жилищные условия, будет проводиться с участием...
 
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