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В интернете создан медицинский портал "Здоровый Гродно"
22.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
На портале можно почитать интересную информацию о здоровье и лечении болезней, записаться на прием в гродненские районные и областные больницы, узнать последние новости медицины, задать вопросы и получить на них ответы.
На портал «Здоровый Гродно» можно перейти через одноименный баннер, размещенный на нашем сайте, либо по ссылке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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На портале можно почитать интересную информацию о здоровье и лечении болезней, записаться на прием в гродненские районные и областные больницы, узнать последние...
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