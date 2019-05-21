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В интернете создан медицинский портал "Здоровый Гродно"

22.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

На портале можно почитать интересную информацию о здоровье и лечении болезней, записаться на прием в гродненские районные и областные больницы, узнать последние новости медицины, задать вопросы и получить на них ответы.

На портал «Здоровый Гродно» можно перейти через одноименный баннер, размещенный на нашем сайте, либо по ссылке http://medportal.gocb.by/ru/

 

 
Теги: Гродно
 
 
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На портале можно почитать интересную информацию о здоровье и лечении болезней, записаться на прием в гродненские районные и областные больницы, узнать последние...
 
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