Военнослужащие Пинского погранотряда приглашают пинчан отпраздновать День пограничника

Источник материала:
Полесская правда
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В преддверии Дня пограничника в Пинске пройдут мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику воинов в зеленых фуражках.
25 мая в городском парке культуры и отдыха запланированы плац-концерт военного оркестра Пинского пограничного отряда, показательные выступления военнослужащих, выставка вооружения и техники, специальных средств, форм одежды и снаряжения, а также праздничный концерт. Желающие смогут пострелять по мишеням из оптико-электронного тренажера ПМ и АК-74. Помимо фотозоны, на протяжении дня также будут работать полевая кухня, торговые точки и детская игровая площадка.
Полная программа мероприятий:
- 11.00 — 11.20 — плац-концерт военного оркестра Пинского погранотряда;
- 11.20 — 13.00 — праздничный концерт, посвященный Дню пограничника;
- 11.00 — 16.00 — работа фотозоны;
- 12.00 — 16.00 — выставка вооружения, техники, специальных средств, форм одежды и снаряжения;
- 11.00 — 16.00 — стрельба по мишени из оптико-электронного тренажера (ПМ, АК-74), сборка-разборка оружия;
- 11.00 — 15.00 — работа детской игровой площадки с проведением различных конкурсов (конкурс детского рисунка, интерактивные игры с клоунами);
- 11.00 — 15.00 — работа полевой кухни (точек розничной торговли и выставочно-сувенирной продукции организаций города);
- 13.00 — 14.00 — показательные выступления военнослужащих погранотряда.