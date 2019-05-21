Военнослужащие Пинского погранотряда приглашают пинчан отпраздновать День пограничника

Источник материала: Полесская правда

В преддверии Дня пограничника в Пинске пройдут мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику воинов в зеленых фуражках.



25 мая в городском парке культуры и отдыха запланированы плац-концерт военного оркестра Пинского пограничного отряда, показательные выступления военнослужащих, выставка вооружения и техники, специальных средств, форм одежды и снаряжения, а также праздничный концерт. Желающие смогут пострелять по мишеням из оптико-электронного тренажера ПМ и АК-74. Помимо фотозоны, на протяжении дня также будут работать полевая кухня, торговые точки и детская игровая площадка.

Полная программа мероприятий: