ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военнослужащие Пинского погранотряда приглашают пинчан отпраздновать День пограничника

22.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В преддверии Дня пограничника в Пинске пройдут мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику воинов в зеленых фуражках.

Военнослужащие Пинского погранотряда приглашают пинчан отпраздновать День пограничника
25 мая в городском парке культуры и отдыха запланированы плац-концерт военного оркестра Пинского пограничного отряда, показательные выступления военнослужащих, выставка вооружения и техники, специальных средств, форм одежды и снаряжения, а также праздничный концерт. Желающие смогут пострелять по мишеням из оптико-электронного тренажера ПМ и АК-74. Помимо фотозоны, на протяжении дня также будут работать полевая кухня, торговые точки и детская игровая площадка.

Полная программа мероприятий:

  • 11.00 — 11.20 — плац-концерт военного оркестра Пинского погранотряда;
  • 11.20 — 13.00 — праздничный концерт, посвященный Дню пограничника;
  • 11.00 — 16.00 — работа фотозоны;
  • 12.00 — 16.00 — выставка вооружения, техники, специальных средств, форм одежды и снаряжения;
  • 11.00 — 16.00 — стрельба по мишени из оптико-электронного тренажера (ПМ, АК-74), сборка-разборка оружия;
  • 11.00 — 15.00 — работа детской игровой площадки с проведением различных конкурсов (конкурс детского рисунка, интерактивные игры с клоунами);
  • 11.00 — 15.00 — работа полевой кухни (точек розничной торговли и выставочно-сувенирной продукции организаций города);
  • 13.00 — 14.00 — показательные выступления военнослужащих погранотряда.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Госстандарт: не все ювелирные мастерские области соблюдают периодичность поверки весов и гирь
Минске за 30 дней до старта соревнований »
Новости дня
Новости общества
 
«Сначала делаем — потом думаем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика