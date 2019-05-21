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Госстандарт: не все ювелирные мастерские области соблюдают периодичность поверки весов и гирь

22.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госстандарт: не все ювелирные мастерские области соблюдают периодичность поверки весов и гирь
В апреле 2019 года Брестской областной инспекцией Госстандарта проведены мониторинги соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений у субъектов хозяйствования, оказывающих услуги по изготовлению и ремонту ювелирных изделий. О результатах мониторинга корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник Брестской областной инспекции Госстандарта Геннадий Кашалов.

При осуществлении надзорных мероприятий особое внимание уделялось вопросам правильности применения средств измерений, которые входят в законодательную область, регулируемую государством.

В соответствии с «Правилами бытового обслуживания потребителей», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.12.2004 № 1590, СТБ 52-2015 «Услуги бытовые. Изделия ювелирные отремонтированные. Технические условия» прием в ремонт и выдача из ремонта изделий из драгоценных металлов должны производиться только после их взвешивания: золотых изделий с точностью до 0,01 г, серебряных – 0,1 г.

В ходе проведения мониторингов установлены следующие основные нарушения требований законодательства об обеспечении единства измерений:

  • применение в сфере законодательной метрологии не прошедших в установленном порядке поверку или калибровку средств измерений: из выборочно проверенных при мониторингах 29 единиц средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не прошедшими в установленном порядке поверку применялись 10 ед. (34 %) средств измерений;
  • несоблюдение периодичность поверки весов и гирь;
  • необеспеченность средствами измерений для контроля условий эксплуатации (температуры и относительной влажности воздуха) средств измерений (весов); необеспеченность средствами измерений (набором гирь) к весам лабораторным равноплечным.

Установлены случаи применения весов электронных, которые не включены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, не проходили утверждение типа или метрологическую аттестацию, а также случаи неправильного выбора весов электронных для взвешивания ювелирных изделий по цене деления (точности), применения неисправных весов.

Применение не поверенных, неисправных средств измерений, средств измерений, не допущенных к применению в Республике Беларусь может привести к неточности измерений, что в последствии может явиться причиной некачественно выполненных работ и обману потребителей услуг ювелирных мастерских.

По результатам проведенных мониторингов руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям были выданы  рекомендации по устранению нарушений законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений и определены сроки устранения нарушений.

Информация о выявленных нарушениях направлена в орган по лицензированию деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями Министерства финансов.

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