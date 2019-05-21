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Госстандарт: не все ювелирные мастерские области соблюдают периодичность поверки весов и гирь
22.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
При осуществлении надзорных мероприятий особое внимание уделялось вопросам правильности применения средств измерений, которые входят в законодательную область, регулируемую государством.
В соответствии с «Правилами бытового обслуживания потребителей», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.12.2004 № 1590, СТБ 52-2015 «Услуги бытовые. Изделия ювелирные отремонтированные. Технические условия» прием в ремонт и выдача из ремонта изделий из драгоценных металлов должны производиться только после их взвешивания: золотых изделий с точностью до 0,01 г, серебряных – 0,1 г.
В ходе проведения мониторингов установлены следующие основные нарушения требований законодательства об обеспечении единства измерений:
Установлены случаи применения весов электронных, которые не включены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, не проходили утверждение типа или метрологическую аттестацию, а также случаи неправильного выбора весов электронных для взвешивания ювелирных изделий по цене деления (точности), применения неисправных весов.
Применение не поверенных, неисправных средств измерений, средств измерений, не допущенных к применению в Республике Беларусь может привести к неточности измерений, что в последствии может явиться причиной некачественно выполненных работ и обману потребителей услуг ювелирных мастерских.
По результатам проведенных мониторингов руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям были выданы рекомендации по устранению нарушений законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений и определены сроки устранения нарушений.
Информация о выявленных нарушениях направлена в орган по лицензированию деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями Министерства финансов.
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