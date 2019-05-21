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В Борисове прошли субботники

22.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, 18 мая неравнодушные, любящие свой город борисовчане, проживающие по ул. Орджоникидзе, 51, организовали субботник, чтобы прибраться возле своего дома. Всем нашлось дело: одни занимались покраской фасада дома, лавочек и детской площадки, другие приводили в порядок входные двери в подъезд, а третьи скашивали траву и подстригали кусты. Организацией таких добрых дел занимаются активные и небезразличные жильцы дома. Одним из них является Артем Лешневский.
– Это место, где мы живем, поэтому хочется, чтобы здесь была чистота и порядок, – рассказывает Артем. – Что касается самой организации субботника, нами создана группа в Вайбере, куда входит большинство жителей дома. Общаясь, мы и приняли решение о необходимости сделать в доме, во дворе красиво и аккуратно, а также определились с тем, какие строительные материалы необходимо закупить.
К слову, все материалы жильцы дома приобретают за собственные денежные средства.
Помимо активной работы по ул. Орджоникидзе, в этот же день трудились борисовчане и на набережной реки Березины. Там вырубались деревья и кустарники для расчистки места под набережную. Организаторами этого субботника стали представители компании «ВИДИКОРП» кафе «Камелот» Сергей Самок и его бизнес-партнер Виталий Станишевский, к которым присоединились их друзья и коллеги. Бок о бок работали люди разных возрастов. Зрелые мужчины и молодые парни усердно трудились с восьми часов утра. Данную инициативу поддержали местные органы власти – субботники такого масштаба будут проводиться и впредь.
– Нашему городу очень не хватает набережной. Мы обратились к местным властям и предложили свою помощь в вырубке деревьев и кустов, чтобы ускорить работу по благоустройству набережной. Председатель Борисовского райисполкома Геннадий Иванович Денгалев поддержал нашу инициативу и впоследствии оказал помощь, – отмечает Сергей. – Если мы хотим, чтобы в нашем городе был порядок и чистота, то каждый житель Борисова должен принимать участие в субботниках.

Анастасия КАПЦЕВА, фото автора

 
 
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Несмотря на то, что месячник по благоустройству и наведению порядка, который проходил на территории нашего района, уже закончился, борисовчане и по сей день...
 
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