Лучшие команды Минщины сыграли в Печах в «Зарничку»

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– Символично, что в год 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков военно-спортивная игра «Зарничка» проводится с учащимися учреждений образования Минской области именно на базе нашего прославленного соединения, – сказал в приветственном слове Валерий Дебезь, заместитель начальника по идеологической работе 72 ОУЦ . – Выражаю уверенность, что вы, пионеры Беларуси, продолжите традиции ветеранов и станете настоящими патриотами нашей страны.

Первый конкурс «Смотр строя октябрятских войск «Будь готов!» показал высокий уровень подготовки ребят. На плацу команды октябрят поочередно демонстрировали четкий строевой шаг, повороты на месте и в движении, звонко запевали песню. Выступления юных патриотов оценивались по внешнему виду, единообразию формы одежды определенного рода войск с нашивкой, девизу команды, выполнению строевых приемов и другим критериям. Кроме этого, школьники Минщины проявили смекалку в интеллектуальной блиц-викторине «Маленькие граждане большой страны», продемонстрировали скорость и слаженность действий на «Полосе препятствий».

По итогам всех этапов конкурсного дня первое место и право представлять Минскую область на республиканских финальных соревнованиях спортивно-патриотической игры «Зарничка» присуждено команде «Патриот» пионерской дружины имени Героя Советского Союза Александра Серебрянникова ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова».