ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министр Сергей Румас посетил Борисовщину

22.05.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

На оперативно-тактическом полигоне прошли показательные учения с привлечением авиации. Спасатели ликвидировали чрезвычайную ситуацию на объекте хранения и нефтепереработки, горение трансформаторной подстанции, продемонстрировали навыки ведения спасательных работ и тушения пожаров в разрушенных зданиях и сооружениях, при дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей, перевозящих источники ионизирующего излучения, проявили навыки при спасении на воде, тушении лесных пожаров, спасении пассажиров воздушных судов, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с наличием опасных химических веществ на железнодорожном транспорте. Не обошлось без демонстрации нового оборудования – уникальных для Беларуси образцов техники.
– В Беларуси выстроена на государственном уровне система предупреждения и ликвидации ЧС. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы, соответственно, эта система тоже должна изменяться для того, чтобы достойно реагировать на них, – сказал Сергей Румас. – Сегодня весь руководящий состав государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций смог убедиться в том, что МЧС способно качественно выполнять стоящие перед ним задачи, – резюмировал Премьер-министр.
Участники сбора также ознакомились с материально-технической базой Института переподготовки и повышения квалификации, который обучает не только кадры МЧС, но и специалистов из других министерств и ведомств. В рамках большой встречи специалисты изучили оснащение и возможности центра безопасности в Борисове, особенности функционирования системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обсудили вопросы международного сотрудничества, в частности, взаимодействия с управлениями аварийно-спасательных служб сопредельных государств. Кроме этого, особое внимание было уделено работе ситуационного штаба управления в чрезвычайных ситуациях и деятельности комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете
Министров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках визита на Борисовщину Премьер-министр Беларуси возглавил республиканский сбор руководящего состава государственной системы предупреждения и...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Плавающие» авто и поваленные деревья. Ливни подтопили улицы Пинска и Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика