Премьер-министр Сергей Румас посетил Борисовщину

Источник материала: Единство

На оперативно-тактическом полигоне прошли показательные учения с привлечением авиации. Спасатели ликвидировали чрезвычайную ситуацию на объекте хранения и нефтепереработки, горение трансформаторной подстанции, продемонстрировали навыки ведения спасательных работ и тушения пожаров в разрушенных зданиях и сооружениях, при дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей, перевозящих источники ионизирующего излучения, проявили навыки при спасении на воде, тушении лесных пожаров, спасении пассажиров воздушных судов, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с наличием опасных химических веществ на железнодорожном транспорте. Не обошлось без демонстрации нового оборудования – уникальных для Беларуси образцов техники.

– В Беларуси выстроена на государственном уровне система предупреждения и ликвидации ЧС. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы, соответственно, эта система тоже должна изменяться для того, чтобы достойно реагировать на них, – сказал Сергей Румас. – Сегодня весь руководящий состав государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций смог убедиться в том, что МЧС способно качественно выполнять стоящие перед ним задачи, – резюмировал Премьер-министр.

Участники сбора также ознакомились с материально-технической базой Института переподготовки и повышения квалификации, который обучает не только кадры МЧС, но и специалистов из других министерств и ведомств. В рамках большой встречи специалисты изучили оснащение и возможности центра безопасности в Борисове, особенности функционирования системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обсудили вопросы международного сотрудничества, в частности, взаимодействия с управлениями аварийно-спасательных служб сопредельных государств. Кроме этого, особое внимание было уделено работе ситуационного штаба управления в чрезвычайных ситуациях и деятельности комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете

Министров.