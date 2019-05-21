Генпрокуратура нашла риски возникновения коррупции в Госкомитете по науке и технологиям

Генпрокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства в системе Государственного комитета по науке и технологиям.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, были проведены проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в Государственном комитете по науке и технологиям и подведомственных ему организациях.

Сообщается, что было выявлено немало серьезных нарушений. Так, комиссии по противодействию коррупции, действующие в системе Комитета, не располагали полными сведениями о совершенных их должностными лицами правонарушениях, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях. Планируемые комиссиями мероприятия зачастую носили формальны й характер и не предполагали достижения конкретных целей в определенные сроки.

В ходе проверки установлено, что у значительного числа должностных лиц Комитета и подведомственных ему организаций кадровые службы не отобрали обязательства по соблюдению антикоррупционных ограничений. Это способствовало совершению правонарушений.

Так, отдельные должностные лица в нарушение закона наряду с государственной службой выполняли иную оплачиваемую работу. Один из начальников отдела Комитета выезжал в туристические поездки за рубеж за счет международной организации, отношения с которой входили в вопросы его служебной деятельности. Другой директор подчиненного института нанял на работу специалиста без опыта и необходимого образования, здесь же числилась, но не работала дочь директора, а сам директор «совмещал» свою должность с другим местом работы, хотя графики исключали совмещенную работу.

«Прокуроры также выявили случаи непредставления деклараций о доходах и имуществе или их неполного декларирования должностными лицами. Характерно, что приказы Председателя Комитета о периодической проверке таких деклараций своевременно не выполнялись. При проведении государственных закупок профильные комиссии не всегда информировали участников конкурса о победителе, отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся. Сведения о результатах государственных закупок, заключении договоров и их исполнении на официальном сайте Комитета не размещались. В ходе проверки обнаружены нарушения при выполнении Комитетом функций заказчика научных исследований и разработок. Несмотря на перечисление бюджетных средств исполнителю контроль за выполнением отдельных мероприятий программных документов отсутствовал», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Представление Генеральной прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства в настоящее время рассматривается в Комитете. О результатах проверки Генеральная прокуратура проинформировала Совет Министров.