Районный любительский фотоконкурс «Земля под белыми крыльями» ждёт участников!

ПОЛОЖЕНИЕ о районном любительском фотоконкурсе «Земля под белыми крыльями»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Положение о районном любительском фотоконкурсе «Земля под белыми крыльями» (далее Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса, сроки проведения, условия участия в конкурсе и определения победителей.

Организаторами районного любительского фотоконкурса «Земля под белыми крыльями» (далее Конкурс) являются отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Осиповичского райисполкома, народный любительский фотоклуб «Раніца» районного Центра культуры и досуга при информационной поддержке газеты «Асіповіцкі край».

ГЛАВА 2 ЦЕЛИ КОНКУРСА

2.Конкурс проводится с целью отражения в наглядном виде природных красот родного края, всех сторон жизни и деятельности общества, стимулирование творческой, познавательной и социальной активности фотолюбителей.

ГЛАВА 3 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.Фотоконкурс «Земля под белыми крыльями» проходит с мая 2019 года по 03 июля 2019 года.

В конкурсе могут принимать участие все желающие.

На конкурс принимаются фотоснимки, сделанные на территории Республики Беларусь. Основной целью снимка является донесение до зрителя заложенного в работе смысла и сути в рамках тематики, художественная выразительность, техническое качество снимка.

Каждая работа должна сопровождаться аннотацией по следующей форме:

Название снимка; номинация; фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст, адрес, номер тел.

3.2. Автору принадлежат авторские права на каждую представляемую им на конкурс фотографию.

В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс фотографий, организаторы конкурса не несут ответственности по претензиям или жалобам со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях.

Фотоработы, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.

Представленные на фотоконкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.

Предоставление фотографий организаторам конкурса означает согласие участника с условиями его проведения.

3.3. На конкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотографии. От одного автора принимаются не более 10 работ, в каждую номинацию — не более 5 работ. К участию принимаются как отдельные фотографии, так и тематические серии (не более 3-х сюжетов).

Размер фотографии: 20х30см., 30х40см., 30х45см.

3.4. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

«Красота родного края»: Фотографии, отображающие красоту, разнообразие и уникальность природы, растительного и животного мира. Памятники архитектуры, городские и сельские пейзажи, достопримечательности. Любимый уголок в своем городе, деревне.

«Наши земляки»: (портрет современника, бытовые сюжеты, репортаж) Фотографии могут отображать взрослых и детей. Их эмоции, настроение, поведение. Характеры и необычные ситуации.

3.5. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет (далее — оргкомитет).

Состав оргкомитета утверждается приказом начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Осиповичского районного исполнительного комитета.

Работа членов оргкомитета осуществляется на безвозмездной основе.

Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса:

принимает фото в цифровом виде (на электронный адрес orck@tut.by с пометкой «фотоконкурс») до 10 июня 2019г.

принимает печатные работы, отобранные из присланных в электронном виде до 21 июня 2019г.

передаёт фотоработы на рассмотрение в жюри;

организует открытие конкурса, подведение итогов и награждение в соответствии с решением жюри.

Победители объявляются и награждаются во время открытия фотовыставки «Земля под белыми крыльями», посвящённой Дню Независимости Республики Беларусь и Дню города в районном Центре культуры и досуга.

Оргкомитет оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и демонстрации фоторабот без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства и названия работ.

Организационный комитет берёт на себя техническую работу по оформлению фотографий, подготовке их к выставкам.

По итогам конкурса организуется фотовыставка в районном Центре культуры и досуга, приуроченная ко Дню Независимости РБ (Дню Республики Беларусь) и Дню города.

3.6. Состав жюри утверждается приказом начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Осиповичского районного исполнительного комитета.

Работа членов жюри осуществляется на безвозмездной основе.

Жюри осуществляет оценку печатных работ, представленных на конкурс, определяет победителей конкурса.

Решение жюри принимается путем голосования и считается принятым, если за него проголосовало более половины членов жюри, из присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя жюри является решающим.

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем и его секретарем, носит окончательный характер и не подлежит пересмотру.

3.7. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте osipovich.mogilev-region.by и в газете «Асіповіцкі край»

В каждой номинации определяется 1, 2 и 3 место, которые по решению жюри могут разделить 2 и более участников. Победители награждаются дипломами и призами отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Осиповичского райисполкома.

ГЛАВА 4 ФИНАНСИРОВАНИЕ.

4. Расходы и проведение конкурса осуществляется за счёт бюджетных средств, выделенных на мероприятия отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Осиповичского райисполкома и собственных средств участников.

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