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Самолеты разбрасывают над Беларусью у границы с Евросоюзом вакцины-приманки от бешенства для животных

22.05.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 20 мая в районах Беларуси, которые граничат с Литвой, Латвией и Польшей, разбрасывают приманки с вакциной, сообщает ветслужба Гродно.

Вакциносодержащие блистер-приманки сбрасывают с самолетов. Местным жителям советуют избегать нахождения в зоне полетов, чтобы не получить травму.

Подбирать приманки и кормить ими домашних животных запрещается, предупредили в ветслужбе.

При случайном попадании вакцины на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-м раствором питьевой соды и обратиться в учреждение здравоохранения, советуют ветврачи.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ветслужба советует не ходить в зоне полетов и не подбирать приманки - опасно.
 
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