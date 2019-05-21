Самолеты разбрасывают над Беларусью у границы с Евросоюзом вакцины-приманки от бешенства для животных

Источник материала: Tut.by

С 20 мая в районах Беларуси, которые граничат с Литвой, Латвией и Польшей, разбрасывают приманки с вакциной, сообщает ветслужба Гродно.

Вакциносодержащие блистер-приманки сбрасывают с самолетов. Местным жителям советуют избегать нахождения в зоне полетов, чтобы не получить травму.

Подбирать приманки и кормить ими домашних животных запрещается, предупредили в ветслужбе.

При случайном попадании вакцины на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-м раствором питьевой соды и обратиться в учреждение здравоохранения, советуют ветврачи.