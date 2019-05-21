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Euronews снял новый ролик про Минск: теперь про улицу Октябрьскую
22.05.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На телеканале Euronews вышел очередной ролик о Минске: на этот раз европейскому зрителю показали улицу Октябрьскую. Русскоязычный сюжет
Авторы видео показывают гигантские граффити на стенах фабричных зданий. Улицу Октябрьскую называют «одной из самых необычных в белорусской столице».
В сюжете рассказывают, как фестиваль Vulica Brasil в 2014 году вдохнул новую жизнь в полузаброшенный фабричный район.
«Эта улица стала самой яркой на территории Минска, — рассказывает телеканалу дизайнер Апти Эзиев. — Благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения. Люди, которые приезжают сюда из других городов, ловят такой кайф, что, мне кажется, потом не хотят возвращаться к себе».
Это уже не первый ролик от европейского телеканала, снятый в преддверии Европейских игр, которые совсем скоро пройдут в Минске. В одном видео биатлонистка Дарья Домрачева и мисс Беларусь Мария Василевич
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Сюжет рассказывает, как полузаброшенный фабричный район стал известной тусовочной улицей
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