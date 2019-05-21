Euronews снял новый ролик про Минск: теперь про улицу Октябрьскую

Источник материала: Tut.by

На телеканале Euronews вышел очередной ролик о Минске: на этот раз европейскому зрителю показали улицу Октябрьскую. Русскоязычный сюжет можно увидеть на сайте канала.

Авторы видео показывают гигантские граффити на стенах фабричных зданий. Улицу Октябрьскую называют «одной из самых необычных в белорусской столице».

В сюжете рассказывают, как фестиваль Vulica Brasil в 2014 году вдохнул новую жизнь в полузаброшенный фабричный район.

«Эта улица стала самой яркой на территории Минска, — рассказывает телеканалу дизайнер Апти Эзиев. — Благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения. Люди, которые приезжают сюда из других городов, ловят такой кайф, что, мне кажется, потом не хотят возвращаться к себе».

Это уже не первый ролик от европейского телеканала, снятый в преддверии Европейских игр, которые совсем скоро пройдут в Минске. В одном видео биатлонистка Дарья Домрачева и мисс Беларусь Мария Василевич показали свои любимые места в столице, в другом телезрителям рассказали про IT-страну.