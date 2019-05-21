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В Полоцком районе годовалый малыш играл дома с собакой - и та укусила его за голову. СК проводит проверку
22.05.2019 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 18 мая годовалый мальчик играл дома в одной из деревень Полоцкого района — и его укусила за голову собака. Ребенок в больнице, его здоровью ничего не угрожает,
Во время игры малыш, предположительно, потянул собаку за хвост, та развернулась и укусила его за голову. Родители вызвали скорую.
Собака принадлежит знакомому семьи, который приехал погостить на некоторое время.
Подобный случай произошел в начале 2018 года в Новополоцке: домашний далматин на глазах у родителей
Собаки нередко кусают людей в быту, констатируют кинологи. Почему они могут укусить и какие ошибки допускают владельцы животных —
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