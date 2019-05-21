В Полоцком районе годовалый малыш играл дома с собакой - и та укусила его за голову. СК проводит проверку

Источник материала: Tut.by

Днем 18 мая годовалый мальчик играл дома в одной из деревень Полоцкого района — и его укусила за голову собака. Ребенок в больнице, его здоровью ничего не угрожает, сообщает СК.

Во время игры малыш, предположительно, потянул собаку за хвост, та развернулась и укусила его за голову. Родители вызвали скорую.

Собака принадлежит знакомому семьи, который приехал погостить на некоторое время.

Подобный случай произошел в начале 2018 года в Новополоцке: домашний далматин на глазах у родителей прокусил голову 8-месячному малышу — за его жизнь боролись нейрохирурги, проведя трепанацию черепа и сложную операцию .