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На станциях метро обнажились схемы 1984 года. Вот с чем это связано

22.05.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На станциях метро обнажились схемы 1984 года. Издание The Village Беларусь выяснило, с чем это связано.


Фото: The-Village.me

На некоторых станциях Минского метрополитена сняли схемы линий подземки. Под ними обнажились старые линии — еще 1984 года. Станция метро «Восток» обозначена пунктиром: строящаяся (ее открыли в 1986 году).

Главный инженер службы движения КУП «Минский метрополитен» Георгий Ткач рассказал, с чем это связано.

— Схемы 1984 года остались, они были покрыты пластиком. Сейчас пластик сняли, будут накатывать новые карты. Снимают старые схемы по половинам линий: сейчас снято от станции «Малиновка» до станции «Октябрьская», — их сняли в понедельник, а сегодня уже заменят. Сегодня снимают от станции «Площадь Победы» до станции «Уручье». Их заменят в пятницу.


Фото: The-Village.me

На информационных стендах появятся схемы линий с правилами перевозки пассажиров, которые утверждены постановлением правительства, с изменениями и дополнениями.

На схемы нанесут самые важные объекты II Европейских игр: «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец спорта, СОК «Олимпийский». Ближе к играм появится и другая информация. Например, на станции «Немига» можно будет узнать, как добраться до «Минск-Арены».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
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Станция метро «Восток» обозначена пунктиром: строящаяся (ее открыли в 1986 году)
 
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