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Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

22.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Стало доброй традицией ежегодно на территории в/ч 2044 проводить смотр-конкурс на лучший отряд «Юных друзей пограничников». В нем участвуют учащиеся военно-патриотических классов из школ, расположенных на участке ответственности Сморгонской пограничной группы (Сморгонский, Ошмянский, Островецкий и Поставский районы). В нынешнем мероприятии приняли участие три команды из Островетчины и одна из Постав.

Юноши и девушки состязались в конкурсах строевой песни, военизированной эстафете, волейболе, стрельбе из пневматической винтовки, викторине на пограничную тематику. Также в качестве домашнего задания команды на смотр-конкурс представили тематические стенгазеты, посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Старший офицер отделения воспитательной работы отдела идеологической работы Сморгонской пограничной группы Евгений Кухаручук отметил, что подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни среди молодежи, а также популяризируют среди подрастающего поколения пограничную службу.

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

- Ежегодно участники смотра-конкурса на лучший отряд «Юных друзей пограничников» после школы поступают в Институте пограничной службы Республики Беларусь. Это говорит о том, что та работа, которую ведут пограничники с молодежью в школах, приносит свои плоды, - считает Евгений Кухарчук.

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Виктория Сметанко из Постав учится в военно-патриотическом классе и уже не первый год принимает участие в этом мероприятии. Но несмотря на то, что все этапы конкурса ей знакомы, для себя она постоянно открывает что-то новое. Больше всего девушку привлекают эмоции и азарт, которые царят здесь во время испытаний.

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Виктория СМЕТАНКО

В этом году Викторию ждут выпускные экзамены в школе и выбор будущей профессии. Девушка говорит, что поступать однозначно планирует в вуз.

- Я хотела поступить в Институт пограничной службы РБ, но, к сожалению, в этом году набора девушек там нет, поэтому буду поступать в Полоцкий государственный университет. Окончив этот вуз, планирую работать в органах пограничной службы. Я родилась и выросла в приграничном городе, где есть пограничная комендатура. Гуляя по улице, часто встречала наряд, который едет на боевое дежурство на границу, - отметила Виктория Сметанко.

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Максим Казакевич из агрогородка Ворняны (Островецкий район) также давно принимает участие в смотре-конкурсе. Со многими участниками он уже знаком.

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Максим КАЗАКЕВИЧ

- В наше время не каждый юноша считает, что заниматься тем делом, которым занимаемся мы, - модно и престижно. Чувство патриотизма просто так не рождается. Каждый юноша должен знать и помнить, что он защитник Родины. На его плечи ложится этот долг, - подытожил Максим Казакевич.

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Школьники из Постав победили в конкурсе на лучший отряд «Юных друзей пограничников», проходившем на Сморгонщине (+ВИДЕО)

Не смотря на то, что на соревнованиях царила дружеская атмосфера, жюри определила победителя и призеров смотр-конкурса. 1-е место заняли учащиеся Поставской СШ №4, 2-е и 3-е места разделили между собой команды Ворнянской и Гудогайской школ, соответственно.


Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото и видео автора.

 
 
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Стало доброй традицией ежегодно на территории в/ч 2044 проводить смотр-конкурс на лучший отряд «Юных друзей пограничников». В нем участвуют учащиеся...
 
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