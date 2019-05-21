До +26°С ожидается в Беларуси 23 мая

Источник материала: БелТА

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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 мая, местами днем пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами, а по Брестской и Витебской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с, днем при грозах порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 21-26 градусов тепла.-0-

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