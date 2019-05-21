Минтранс с 23 мая вводит летние ограничения нагрузок на республиканских дорогах

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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси с 23 мая по 31 августа вводит летние ограничения нагрузок на республиканских дорогах. Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с постановлением Минтранса №10 от 6 марта, при дневной температуре воздуха выше плюс 25 градусов на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием устанавливается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 т. Такие ограничения действуют с 11:00 до 20:00 включительно.

Данные ограничения не распространяются на платные автдороги и участки платных автомобильных дорог по перечню согласно приложению к постановлению. В их числе М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки), М2 Минск - Национальный аэропорт Минск, М4 Минск - Могилев и др.

Кроме того, ограничения не распространяются на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семян рапса, семенного фонда, молока и молочных продуктов, а также грузов, перевозимых в транспортных средствах с изотермическим кузовом, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов; транспортные средства, осуществляющие перевозки отходов животного происхождения для их утилизации и (или) переработки; транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования; транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий.

На автомобильных дорогах установлены соответствующие временные дорожные знаки. Для транспортных средств, попадающих под ограничения, определены площадки и места отстоя. За передвижением тяжеловесов будет организован постоянный контроль.

Временные ограничения обусловлены тем, что при высоких положительных температурах деформационные и прочностные свойства покрытий, содержащих органические вяжущие, существенно ухудшаются. Асфальтобетонное покрытие под воздействием повышенных осевых нагрузок транспорта деформируется, что приводит к образованию вмятин, сдвигов, наплывов, волн бугров и впадин, и колеи. Поэтому в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог принимается решение об ограничении движения автотранспорта в особый период сложных метеорологических условий. Подобная практика принята во многих странах со схожими климатическими условиями.-0-