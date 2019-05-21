ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтранс с 23 мая вводит летние ограничения нагрузок на республиканских дорогах

22.05.2019 12:32 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Минтранс с 23 мая вводит летние ограничения нагрузок на республиканских дорогах
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси с 23 мая по 31 августа вводит летние ограничения нагрузок на республиканских дорогах. Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с постановлением Минтранса №10 от 6 марта, при дневной температуре воздуха выше плюс 25 градусов на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием устанавливается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 т. Такие ограничения действуют с 11:00 до 20:00 включительно.

Данные ограничения не распространяются на платные автдороги и участки платных автомобильных дорог по перечню согласно приложению к постановлению. В их числе М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки), М2 Минск - Национальный аэропорт Минск, М4 Минск - Могилев и др.

Кроме того, ограничения не распространяются на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семян рапса, семенного фонда, молока и молочных продуктов, а также грузов, перевозимых в транспортных средствах с изотермическим кузовом, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов; транспортные средства, осуществляющие перевозки отходов животного происхождения для их утилизации и (или) переработки; транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования; транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий.

На автомобильных дорогах установлены соответствующие временные дорожные знаки. Для транспортных средств, попадающих под ограничения, определены площадки и места отстоя. За передвижением тяжеловесов будет организован постоянный контроль.

Временные ограничения обусловлены тем, что при высоких положительных температурах деформационные и прочностные свойства покрытий, содержащих органические вяжущие, существенно ухудшаются. Асфальтобетонное покрытие под воздействием повышенных осевых нагрузок транспорта деформируется, что приводит к образованию вмятин, сдвигов, наплывов, волн бугров и впадин, и колеи. Поэтому в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог принимается решение об ограничении движения автотранспорта в особый период сложных метеорологических условий. Подобная практика принята во многих странах со схожими климатическими условиями.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси с 23 мая по 31 августа вводит летние ограничения нагрузок на республиканских дорогах....
 
Новости дня
Новости общества
 
Автобус оставил на границе пассажирку, которой нужно было заполнить декларацию. Это законно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика