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В Гродно наконец-то открывается новое здание филармонии
22.05.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая гродненская филармония откроется уже 7 июля большим гала-концертом,
Артисты областной филармонии выступят совместно со звездами белорусской эстрады. В фойе развернутся выставки и фотозоны.
Приобрести билеты можно уже с завтрашнего дня. Организаторы первого музыкального праздника в стенах новой филармонии рассчитывают на аншлаг.
Главная сцена Гродненщины в этот день сможет принять более 1200 зрителей.
Напомним, работы по обновлению главной концертной площадки области начались в феврале 2012 года. Тогда от старого здания оставили только бетонный «скелет». Открыть Гродненскую областную филармонию после масштабной реконструкции
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Новая гродненская филармония откроется уже 7 июля большим гала-концертом. Она станет самой масштабной концертной площадкой в Гродно и области.
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