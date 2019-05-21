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В Гродно наконец-то открывается новое здание филармонии

22.05.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая гродненская филармония откроется уже 7 июля большим гала-концертом, сообщает «Гродненская правда». Филармония станет самой масштабной концертной площадкой в Гродно и области.


Артисты областной филармонии выступят совместно со звездами белорусской эстрады. В фойе развернутся выставки и фотозоны.

Приобрести билеты можно уже с завтрашнего дня. Организаторы первого музыкального праздника в стенах новой филармонии рассчитывают на аншлаг.

Главная сцена Гродненщины в этот день сможет принять более 1200 зрителей.


Фото: grodnonews.by

Напомним, работы по обновлению главной концертной площадки области начались в феврале 2012 года. Тогда от старого здания оставили только бетонный «скелет». Открыть Гродненскую областную филармонию после масштабной реконструкции собирались в июне 2014 года, затем срок перенесли на сентябрь, а потом стройка закончилась. Чтобы продлить реконструкцию, из областного бюджета выделили 30 млрд неденоминированных рублей, но этих денег хватило только на оборудование сцены. В 2018 году филармонию включили в областную инвестиционную программу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новая гродненская филармония откроется уже 7 июля большим гала-концертом. Она станет самой масштабной концертной площадкой в Гродно и области.
 
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