В Гродно наконец-то открывается новое здание филармонии

Источник материала: Tut.by

Новая гродненская филармония откроется уже 7 июля большим гала-концертом, сообщает «Гродненская правда». Филармония станет самой масштабной концертной площадкой в Гродно и области.





Артисты областной филармонии выступят совместно со звездами белорусской эстрады. В фойе развернутся выставки и фотозоны.

Приобрести билеты можно уже с завтрашнего дня. Организаторы первого музыкального праздника в стенах новой филармонии рассчитывают на аншлаг.

Главная сцена Гродненщины в этот день сможет принять более 1200 зрителей.



Фото: grodnonews.by

Напомним, работы по обновлению главной концертной площадки области начались в феврале 2012 года. Тогда от старого здания оставили только бетонный «скелет». Открыть Гродненскую областную филармонию после масштабной реконструкции собирались в июне 2014 года, затем срок перенесли на сентябрь, а потом стройка закончилась. Чтобы продлить реконструкцию, из областного бюджета выделили 30 млрд неденоминированных рублей, но этих денег хватило только на оборудование сцены. В 2018 году филармонию включили в областную инвестиционную программу .