«Золотая Горка» и «Раковский Тракт». Для станций подземки придумали альтернативные названия

Источник материала: Tut.by

В одном из телеграм каналов опубликовали альтернативную схему для минского метро. В названиях используются исторические топонимы.

Вот как выглядит альтернативная схема.



Фото: канал в Telegram kollektivnoe

Авторы канала «Коллективное хозяйство» в Telegram объясняют: решили дать станциям метро исторические названия, «чтобы минчане и гости столицы больше не путали улицу Московскую и одноименную станцию метро, улицу Могилевскую и станцию метро с таким же названием. Еще одна задача — чтобы у людей были ассоциации с исторической местностью, где сейчас находятся станции.

Некоторые названия брали от деревень, фольварков, которые находились рядом с местом, где спустя годы появились станции метро.

Мышка — название реки, которая течет возле станции «Малиновка», — так на схеме появилась станция метро «Мышка». Станцию «Парк Челюскинцев» переименовали по названию деревни — Рай. Станция метро «Немига» стала «Низким Рынком», «Октябрьская» — «Захарьевской», «Спортивная» стала «Тивали», а «Каменная Горка» — «Барановщиной».

Альтернативные названия для станций Минского метрополитена придумывают не первый раз. Недавно «Яндекс» показал , как выглядела бы схема подземки, если бы станции назвались по популярным местам притяжения. Так появились альтернативные названия для станций «Экспобел» и «Визовый центр Литвы».