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«Золотая Горка» и «Раковский Тракт». Для станций подземки придумали альтернативные названия

22.05.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из телеграм каналов опубликовали альтернативную схему для минского метро. В названиях используются исторические топонимы.

Вот как выглядит альтернативная схема.


Фото: канал в Telegram kollektivnoe

Авторы канала «Коллективное хозяйство» в Telegram объясняют: решили дать станциям метро исторические названия, «чтобы минчане и гости столицы больше не путали улицу Московскую и одноименную станцию метро, улицу Могилевскую и станцию метро с таким же названием. Еще одна задача — чтобы у людей были ассоциации с исторической местностью, где сейчас находятся станции.

Некоторые названия брали от деревень, фольварков, которые находились рядом с местом, где спустя годы появились станции метро.

Мышка — название реки, которая течет возле станции «Малиновка», — так на схеме появилась станция метро «Мышка». Станцию «Парк Челюскинцев» переименовали по названию деревни — Рай. Станция метро «Немига» стала «Низким Рынком», «Октябрьская» — «Захарьевской», «Спортивная» стала «Тивали», а «Каменная Горка» — «Барановщиной».

Альтернативные названия для станций Минского метрополитена придумывают не первый раз. Недавно «Яндекс» показал, как выглядела бы схема подземки, если бы станции назвались по популярным местам притяжения. Так появились альтернативные названия для станций «Экспобел» и «Визовый центр Литвы».

 
 
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Станция метро «Немига» стала «Низким Рынком», «Октябрьская» - «Захарьевской», «Спортивная» стала «Тивали», а «Каменная Горка» - «Барановщиной»
 
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