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«Золотая Горка» и «Раковский Тракт». Для станций подземки придумали альтернативные названия
22.05.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В одном из
Вот как выглядит альтернативная схема.
Авторы канала
Некоторые названия брали от деревень, фольварков, которые находились рядом с местом, где спустя годы появились станции метро.
Мышка — название реки, которая течет возле станции «Малиновка», — так на схеме появилась станция метро «Мышка». Станцию «Парк Челюскинцев» переименовали по названию деревни — Рай. Станция метро «Немига» стала «Низким Рынком», «Октябрьская» — «Захарьевской», «Спортивная» стала «Тивали», а «Каменная Горка» — «Барановщиной».
Альтернативные названия для станций Минского метрополитена придумывают не первый раз. Недавно «Яндекс»
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Станция метро «Немига» стала «Низким Рынком», «Октябрьская» - «Захарьевской», «Спортивная» стала «Тивали», а «Каменная Горка» - «Барановщиной»
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