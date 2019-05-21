Розыск: в Оршанском районе пропал ребенок

Источник материала: Tut.by

Милиция Оршанского района разыскивает пропавшего 13-летнего Даниила Корчемного из агрогородка Высокое. Предполагают, что он может находиться в Витебске.

Мальчик вечером 21 мая ушел из дома в неизвестном направлении — и с тех пор о нем ничего не известно.



Фото: УВД

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые средней длины.

Был одет: майка серая с принтом с черепом с сигаретой, красные шорты до колен, босый.

Всех, кто что-то знает о подростке, просят позвонить +375 29 814−49−43, +375 29 766−60−42 или 102.