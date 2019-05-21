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Розыск: в Оршанском районе пропал ребенок
22.05.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция Оршанского района
Мальчик вечером 21 мая ушел из дома в неизвестном направлении — и с тех пор о нем ничего не известно.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые средней длины.
Был одет: майка серая с принтом с черепом с сигаретой, красные шорты до колен, босый.
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