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Розыск: в Оршанском районе пропал ребенок

22.05.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция Оршанского района разыскивает пропавшего 13-летнего Даниила Корчемного из агрогородка Высокое. Предполагают, что он может находиться в Витебске.

Мальчик вечером 21 мая ушел из дома в неизвестном направлении — и с тех пор о нем ничего не известно.


Фото: УВД

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые средней длины.

Был одет: майка серая с принтом с черепом с сигаретой, красные шорты до колен, босый.

Всех, кто что-то знает о подростке, просят позвонить +375 29 814−49−43, +375 29 766−60−42 или 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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Предполагают, что он может находиться в Витебске.
 
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