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В Беларуси возможны изменения в нормах безбарьерного доступа в здания

22.05.2019 14:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси возможны изменения в нормах безбарьерного доступа в здания
Фото pyt-yah-online.ru

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства рассматривает вопрос внесения изменений в нормативные требования для устройства пандуса без устройства лестницы, чтобы обеспечивать доступ всех категорий граждан на различные объекты - в здания организаций, учреждений и предприятий, жилые дома. Об этом сообщила сегодня начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"В настоящее время Минстройархитектуры ведет работу по корректировке отдельных требований и формированию соответствующих изменений по применению подъемных платформ. Проектные организации в проектных решениях предусматривают наклонные подъемные платформы, которые в своем транспортном положении (спуск/подъем) уменьшают эвакуационную ширину прохода по лестничному маршу и создают неудобства для других жителей жилого дома, - отметила Ольга Верамей. - Очень много обращается проектных организаций, которые стакиваются при ремонте или реконструкции с тем, что невозможно установить какие-то элементы. И сами инвалиды порой просят не включать в проект подъемную платформу, а заменить их пандусом. Но в каждом случае делается упор на нормы, которые необходимо соблюдать, даже если это дорого. Министерство тем не менее старается искать компромисс, согласовывает какие-то отступления".

Организация безбарьерной среды входит в программу мероприятий Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, национального плана по реализации Конвенции о правах инвалидов. В стране утверждена Концепция универсального дизайна в области создания безбарьерной среды, усовершенствованы нормы ТНПА (технических нормативно-правовых актов).

В феврале 2018 года утвержден и с 1 октября 2018 года введен в действие технический кодекс установившейся практики "Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования". Этот комплексный документ устанавливает основные требования, подлежащие обязательному применению при проектировании нового строительства, а также ремонта и реконструкции жилых и общественных зданий, зданий производственных предприятий, чтобы физически ослабленные лица (в том числе с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие) могли передвигаться самостоятельно, имели условия для социальной интеграции. Кодекс был согласован с общественными объединениями инвалидов.

С 1 ноября 2018 года введены кодексы, предусматривающие создание элементов безбарьерной среды. Например, еще при проектировании должны обеспечиваться требуемые размеры и конфигурации пространства перед входным проемом и его ширина, чтобы люди на креслах-колясках могли его преодолеть. Пандусы, подъемные устройства обязательны и на входной группе, и после входа для попадания на первый этаж (в зависимости от уровня наклона выбирается, должен это быть пандус или подъемник). На входах в здания не должно быть турникетов, калиток, дверных полотен с двусторонними петлями и других механических устройств. Сами двери должны открываться легко, по возможности в общественных зданиях лучше устанавливать двери с автоматическим открыванием. Необходимы сигнальная информация или контрастная окраска, визуальные и тактильные указатели на входной группе и по ходу движения.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства рассматривает вопрос внесения изменений в нормативные требования для устройства пандуса без...
 
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