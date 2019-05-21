Объявлен международный конкурс на лучшую идею, исследование или инновацию в сфере социальной инклюзии

С каждым годом тема социальной инклюзии становится все более актуальной в самых различных сферах жизни и деятельности современного общества. Все больше и больше людей, организаций, учреждений и различных объединений задаются вопросами:
каким должно быть инклюзивное общество;
что такое полноценная инклюзивная среда;
как создать реальное инклюзивное пространство для людей с особенностями в развитии;
какие должны быть механизмы, организация, подготовка участников и сотрудников, реабилитация, профессиональная деятельность, инклюзивные практики и многое другое.
Все эти вопросы встают перед нами каждый день и ждут своего решения.
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by организаторы, в целях популяризации и практической поддержки перспективных идей и опыта реализации инклюзивных проектов, а также практики развития инклюзивных сообществ объявлен конкурс «Инклюзивные практики будущего: идеи, исследования, инновации».
Принять участие в конкурсе может любая организация или частное лицо, занимающиеся изучением, исследованием и практикой в сфере социальной инклюзии. То есть те, кто ищут пути научного и практического решения глобальной проблемы социального отчуждения.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
ИДЕИ Данная номинация для тех, кто пока в начале пути, кто горит новыми креативными идеями в области развития социальной инклюзии, идеи проектов, направлений, деятельности, которые могут улучшить, усовершенствовать условия для полноценной инклюзивной жизни людей с особенностями в развитии в современном обществе. Как показал опыт конкурса «Лучшие инклюзивные практики-2018», сфера создания и развития социальной инклюзии очень многогранна. Организаторы познакомились с уникальными творческими проектами из разных стран и городов. Своим бесценным опытом делились организации, коллективы, объединения и очень талантливые, энергичные, успешные люди. В числе проектов были и такие, которые не достигли своей реализации.
ИССЛЕДОВАНИЯ Данная номинация позволит представить результаты различного рода исследований по вопросам социальной инклюзии. Круг актуальных вопросов и проблем развития инклюзивных сообществ очень широк: реабилитация, общение, образование, досуг, инфраструктура, возможности профессиональной актуализации, объединения и т.д. Совершенно очевидно, что каждое из этих направлений требует специального исследования и изучения.
ИННОВАЦИИ Данная номинация объединяет все самое новое, креативное, востребованное — современные и актуальные тенденции в области инклюзивных мировых практик.Это творческие проекты, которые содержат открытия, изобретения, внедренные результаты научных исследований, разработки по обновлению и повышению качества жизни людей. Современные инновации, которые уже внедрены и приносят реальную пользу существующим инклюзивным сообществам.
Главный приз конкурса – грант на съемку документального фильма о проекте-победителе.
Жюри конкурса – экспертная группа Международной программы развития инклюзивных сообществ.