Объявлен международный конкурс на лучшую идею, исследование или инновацию в сфере социальной инклюзии

Источник материала: Полесская правда



С каждым годом тема социальной инклюзии становится все более актуальной в самых различных сферах жизни и деятельности современного общества. Все больше и больше людей, организаций, учреждений и различных объединений задаются вопросами:

каким должно быть инклюзивное общество;

что такое полноценная инклюзивная среда;

как создать реальное инклюзивное пространство для людей с особенностями в развитии;

какие должны быть механизмы, организация, подготовка участников и сотрудников, реабилитация, профессиональная деятельность, инклюзивные практики и многое другое.

Все эти вопросы встают перед нами каждый день и ждут своего решения.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by организаторы, в целях популяризации и практической поддержки перспективных идей и опыта реализации инклюзивных проектов, а также практики развития инклюзивных сообществ объявлен конкурс «Инклюзивные практики будущего: идеи, исследования, инновации».

Принять участие в конкурсе может любая организация или частное лицо, занимающиеся изучением, исследованием и практикой в сфере социальной инклюзии. То есть те, кто ищут пути научного и практического решения глобальной проблемы социального отчуждения.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

ИДЕИ

Данная номинация для тех, кто пока в начале пути, кто горит новыми креативными идеями в области развития социальной инклюзии, идеи проектов, направлений, деятельности, которые могут улучшить, усовершенствовать условия для полноценной инклюзивной жизни людей с особенностями в развитии в современном обществе. Как показал опыт конкурса «Лучшие инклюзивные практики-2018» , сфера создания и развития социальной инклюзии очень многогранна. Организаторы познакомились с уникальными творческими проектами из разных стран и городов. Своим бесценным опытом делились организации, коллективы, объединения и очень талантливые, энергичные, успешные люди. В числе проектов были и такие, которые не достигли своей реализации.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная номинация позволит представить результаты различного рода исследований по вопросам социальной инклюзии. Круг актуальных вопросов и проблем развития инклюзивных сообществ очень широк: реабилитация, общение, образование, досуг, инфраструктура, возможности профессиональной актуализации, объединения и т.д. Совершенно очевидно, что каждое из этих направлений требует специального исследования и изучения.

ИННОВАЦИИ

Данная номинация объединяет все самое новое, креативное, востребованное — современные и актуальные тенденции в области инклюзивных мировых практик.Это творческие проекты, которые содержат открытия, изобретения, внедренные результаты научных исследований, разработки по обновлению и повышению качества жизни людей. Современные инновации, которые уже внедрены и приносят реальную пользу существующим инклюзивным сообществам.

Главный приз конкурса – грант на съемку документального фильма о проекте-победителе.

Жюри конкурса – экспертная группа Международной программы развития инклюзивных сообществ.

Участие в конкурсе бесплатное.

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Предварительная регистрация участников конкурса завершится 15 июня 2019 г. Регистрация проходит здесь. Конкурсные работы принимаются до 15 августа 2019 г.

Результаты Конкурса будут объявлены на открытии Второго Международного фестиваля инклюзивных практик “Преодолевая границы-2019” 25 сентября 2019 г.