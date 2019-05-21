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Не забываем про ближний свет. С 25 мая по 5 июня ГАИ проводит СКМ «Внимание – дети!»

22.05.2019 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

В связи с окончанием учебного года в целях предупреждения происшествий с детьми с 25 мая по 5 июня 2019 года Госавтоинспекция проводит специальный комплекс мероприятий «Внимание – дети!».

 

Не забываем про ближний свет. С 25 мая по 5 июня ГАИ проводит СКМ «Внимание – дети!»

Основная цель данного мероприятия – снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних и снижение тяжести последствий при подобных происшествиях. В период проведения СКМ «Внимание – дети!» большое внимание нарядами ДПС будет уделено выявлению нарушений ПДД юными участниками дорожного движения, а также нарушений правил перевозки детей-пассажиров.

 С начала года в Витебской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 11 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших детей: 7 детей-пешеходов, 4 ребенка-пассажира и 1 ребенок-водитель, который на месте происшествия погиб.

Авария, произошла ночью 27 апреля в Витебском районе. Мотоблок «Asiloc», которым управлял несовершеннолетний водитель  в деревне Курино при наезде на бордюрный камень опрокинулся. В результате ДТП 17-летний парень от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

К сожалению, причинами большинства аварий остается нарушение элементарных правил пересечения проезжей части.

 Так, вечером 20 мая в г. Полоцке его житель, управляя автомашиной «Фольксваген-Джета» во дворе дома № 3 по  ул. П.М. Машерова совершил наезд на внезапно выбегавшую на проезжую часть дороги ученицу одной из школ города. 10-летняя девочка в результате наезда получила травмы и была госпитализирована в больницу.

В связи с этим, в целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних сотрудниками ГАИ в трудовых коллективах и учреждениях образования будут организованы выступления, лекции и кинолектории.

 В эти дни также будут проведены рейды на дорогах по предупреждению нарушений правил дорожного движения детьми и водителями транспортных средств.

 Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 166 и 166.9 Правил дорожного движения «В светлое время суток для обозначения движущего транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни в период проведения Министерством внутренних дел республиканских специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения».

 За невыполнение данного требования Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушения Республики Беларусь).

 Уважаемые взрослые, берегите жизнь и здоровье своих детей, заботьтесь об их безопасности, ежедневно напоминайте им о правилах дорожного движения и сами служите им примером, не нарушайте правил безопасного поведения на дорогах, не будьте столь беспечны, садясь за руль автомобиля. Осторожно проезжайте вблизи детских садов, лагерей, школ, стадионов, скверов и парков. Помните, что детям свойственна невнимательность. В наших силах сделать предстоящие каникулы безопасными.

Отделение агитации и пропаганды

ГАИ УВД Витебского облисполкома.

 

 

 

 

 
Теги: Витебск
 
 
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В связи с окончанием учебного года в целях предупреждения происшествий с детьми с 25 мая по 5 июня 2019 года Госавтоинспекция проводит специальный комплекс...
 
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