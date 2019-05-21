Вниманию жителей Борисовского района и города Борисова!

Борисовский районный исполнительный комитет сообщает о намерении обратиться в суд Борисовского района о признании выморочным наследства на ½ доли жилого помещения и передаче в коммунальную собственность Борисовского района по следующим адресу:
г. Борисов, ул.Толстикова, д.55а.
Просим всех заинтересованных лиц, имеющих в соответствии с законодательством право пользования данным жилым помещением, в течение одного месяца со дня опубликования объявления письменно уведомить отдел жилищно-коммунального хозяйства Борисовского райисполкома (г. Борисов, пр. Революции, 45, каб. 19, тел.
76 15 90).
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Борисовского райисполкома