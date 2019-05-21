Список дворовых территорий, на которых планируются работы по текущему ремонту асфальтобетонных проездов

Источник материала: Единство

№1 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по пр. Революции, 8, 10, 10а, 12, Ленинская, 35 в г. Борисове»

№2 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по пр. Революции, 1/18, 3, 5, ул.Труда, 20 в г. Борисове»

№3 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по пр.Революции, 40, 42, ул.1 Июля, 3 в г. Борисове»

№4 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по пр.Революции, 25, 27 в г. Борисове»

№5 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Чапаева, 29, 31, ул. М.Горького, 73, 75 в г. Борисове»

№6 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Чапаева, 27, ул. М.Горького, 86 в

г. Борисове»

№7 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Чапаева, 46, 48 ул. М.Горького, 92, 94, 98 в г. Борисове»

№8 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Чапаева, 8, 10, 16, 18 в г. Борисове»

№9 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Чапаева, 11, 13 в г. Борисове»

№10 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Гагарина, 67 в г. Борисове»

№11 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Строителей, 49, 51, б-р Гречко, 6, 8, 12, 14 в г. Борисове»

№12 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Гончарная, 26 в г. Борисове»

№13 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Труда, 10 в г. Борисове»

№14 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовых территорий по ул. Пушкина, 10, 12 в г. Борисове»

№15 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов от ул. Строителей к дому № 43 и от ул. Строителей к гимназии №1 в г. Борисове».

Данные предоставлены УП «Жилье»