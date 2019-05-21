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Переход к системе врачей общей практики завершится к 2021 году — Минздрав

22.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Благодаря показателям системы здравоохранения по Индексу человеческого развития в 2018 году Беларусь вошла в группу стран с самым высоким уровнем развития», — приводит слова главы ведомства пресс-служба Минздрава.

Валерий Малашко отметил: «К 2021 году мы завершим переход первичного звена к врачу общей практики, оснастим их рабочие места необходимым оборудованием. Ведь первичное звено — самое эффективное направление деятельности. Мы изменяем формат работы поликлиник — посредством внедрения проекта «Заботливая поликлиника», командного метода работы, ориентации на комплексное, интегрированное и ориентированное на пациента оказание медицинских услуг».

Для повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на управление неинфекционными заболеваниями, Беларусь реализует ряд скрининговых онкологических программ, сообщил министр. С этой целью создаются 26 межрайонных скрининговых центров. Также вводится так называемый единый день здоровья, предоставляемый нанимателем работнику для прохождения профилактических мероприятий. Внедряются программы активного долголетия, создается здоровьесберегающая среда. Инициатива «Здоровые города и поселки» получила статус масштабного государственного проекта.

«Итогом нашей работы станет формирование устойчивой первичной медицинской помощи, позволяющей получать демографические дивиденды», — уверен Валерий Малашко.

http://www.mlyn.by/2019/05/perehod-k-sisteme-vrachej-obshhej-praktiki-zavershitsya-k-2021-godu-minzdrav/

 
 
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Формат работы поликлиник в республике изменяется, ориентир — на пациента. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко в своем выступлении на...
 
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