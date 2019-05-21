|
В Витебске этой весной пройдет уже третий субботник. На что потратят деньги?
22.05.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 25 мая пройдет очередной субботник. В этот раз областной центр будут убирать к фестивалю «Славянский базар» и Дню города,
Деньги, заработанные на субботнике, перечислят на спецсчет горисполкома. Потратят их на «благоустройство, озеленение и развитие Витебска, создание произведений монументального, монументально-декоративного искусства, архитектурных форм», уточняют в горисполкоме.
Этой весной в Витебске субботники проводили уже дважды: в марте город убирали после зимы, а в апреле областной центр присоединился к традиционной республиканской акции по наведению порядка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На каждый месяц весны - по субботнику.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)