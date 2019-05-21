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В Витебске этой весной пройдет уже третий субботник. На что потратят деньги?

22.05.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 25 мая пройдет очередной субботник. В этот раз областной центр будут убирать к фестивалю «Славянский базар» и Дню города, сообщает горисполком.

Деньги, заработанные на субботнике, перечислят на спецсчет горисполкома. Потратят их на «благоустройство, озеленение и развитие Витебска, создание произведений монументального, монументально-декоративного искусства, архитектурных форм», уточняют в горисполкоме.

Этой весной в Витебске субботники проводили уже дважды: в марте город убирали после зимы, а в апреле областной центр присоединился к традиционной республиканской акции по наведению порядка.

 
Теги: Витебск
 
 
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