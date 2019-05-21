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Умер актер Гродненского областного драматического театра Николай Емельянов
22.05.2019 15:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер актер Гродненского областного драматического театра, Заслуженный артист Республики Беларусь Николай Емельянов. Его не стало 21 мая,
Николаю Геннадьевичу было 73 года. Он окончил Горьковское театральное училище, в гродненском драмтеатре работал с 1980 года. В 1988 году получил звание заслуженного артиста БССР, у 2012 году — Нагрудный знак Министерства Республики Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Беларусі».
Николай Геннадьевич внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства, его любили коллеги и зрители, говорят в театре: «Прекрасный, талантливый артист, неповторимый директор театра, заботливый наставник, надёжный товарищ, безукоризненный пример поведения в коллективе».
Николай Геннадьевич сыграл более 100 ролей.
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Николай Геннадьевич сыграл более 100 ролей.
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