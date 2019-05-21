«У вас в салоне потеряшка». Пока мама отвлеклась, двухлетний мальчик в Слуцке уехал на автобусе

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 21 мая, в Слуцке на остановке «Аптека», случилось ЧП. По словам Ольги Илюкевич, кондуктора автобусного парка № 2 Слуцка, пока мама на минутку отвлеклась, 2-летний мальчик запрыгнул в городской автобус — и уехал. История закончилась хорошо, потеряшку вернули родителям.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Случилось это в обед. Автобус № 21 по расписанию подошел к остановке. Пассажиров было много, с толпой взрослых в салон зашел мальчонка. Транспорт тронулся.

— Я сразу даже внимания на него не обратила. А потом пассажиры мне говорят: «У вас в автобусе потеряшка», — вспоминает тот рейс кондуктор Ольга Илюкевич. — Как, говорю, потеряшка? И они показали на мальчика. Я смотрю, такой маленький, а со всеми стоит. В одной руке — кукурузные палочки, а второй держится за поручень. И действительно, из взрослых с ним — никого. Стала за ним следить, чтобы вдруг не упал.

На следующей остановке, когда люди начали выходить, мальчик заплакал. Видимо, предполагает кондуктор, осмотрелся, понял, что мамы рядом нет, и испугался. Ольга взяла его на руки, а затем попросила одного из пассажиров сообщить о малыше в милицию.

Милиция встретила автобус через семь остановок. Все это время Ольга ни на секунду не отпускала от себя ребенка. Шутит, была в тот момент и за кондуктора, и за няню. Хорошо, говорит, пассажиров заходило немного: человека два-три. Да и те, заприметив с ней малыша, сами подходили за талонами.

— Мальчик еще не говорит, сразу он сидел спокойно, ел свои палочки, а потом расплакался. Чтобы его успокоить, пыталась отвлечь. Показывала в окошки на машины, повторяла: «Вот мама догоняет, сейчас догонит и заберет тебя».

Кондуктор малышу понравился и, когда приехала милиция, он не хотел Ольгу отпускать.

— А я не могу с ним поехать, я же на работе, — рассказывает собеседница.

На одной из остановок на обратном пути кондуктор заметила женщину, которая внимательно всматривается в окна в автобуса. Почему-то сразу подумала, что это мама малыша. Так и оказалось.

— Я выскочила к ней на остановке, говорю: «Езжайте в отделение, малыша забрала милиция», — говорит Ольга Илюкевич. — Выглядела она очень аккуратно, но сильно потерянной. Мне нужно было ехать, поэтому мы не пообщались.

Во второй половине дня Ольга встретила приятельницу. Оказалась, та знакома с мамой мальчика. Подруга рассказала, что мама с сыном стояли на остановке. Ребенок сидел в прогулочной коляске.

— Мама говорила по телефону, на минутку отвлеклась, — пересказывает тут беседу кондуктор. — Мальчику год и девять месяцев. Он очень активный, а коляска у них низкая. Видимо, он улучил момент и вышел из коляски.

В пресс-службе УВД Миноблисполкома сообщили, что мальчика передали родителям.

— Надеюсь, он не сильно испугался, и все у них хорошо, — говорит Ольга и добавляет, что за десять лет работы кондуктором такая история с ней произошла впервые.