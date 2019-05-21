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Яркие моменты олимпийской истории представлены на фотовыставке НОК в Минске

22.05.2019 15:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Национального олимпийского комитета "Беларусь олимпийская: яркие страницы" открылась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции - фотографии белорусских спортсменов, которые становились чемпионами Олимпийских игр в советское время, а также чемпионов и призеров Олимпиад современного периода. Всего представлено 188 фоторабот, 138 из которых сделаны корреспондентами БЕЛТА. Одно из знаковых фото БЕЛТА - 1972 года, на котором запечатлены олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Антонина Кошель, Тамара Лазакович, Ольга Корбут.

Посетители могут увидеть золотой олимпийский забег Юлии Нестеренко в Афинах, победу Максима Мирного и Виктории Азаренко в Лондоне, триумф Дарьи Домрачевой в Сочи и женского биатлонного квартета в Пхенчхане-2018. Также есть снимок Александра Медведя на минском стадионе "Динамо" с факелом Олимпиады 1980 года. Отражены на фото акробатические трюки Ольги Корбут и Нелли Ким, успехи гимнасток-художниц в индивидуальном и командном первенствах, медальные заплывы Александры Герасимени и Сергея Коплякова, золотые прыжки фристайлистов и заплывы гребцов.

Выставка начала работу за 30 дней до старта ІІ Европейских игр на площадке первого этажа торгово-развлекательного комплекса Dana Mall (ул.Петра Мстиславца, 11) и продлится до 30 июня.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Национального олимпийского комитета "Беларусь олимпийская: яркие страницы" открылась сегодня в Минске, передает...
 
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