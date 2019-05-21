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Покупателям запретили заходить в магазин с коляской. Это законно?
22.05.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Как пояснили TUT.BY в Минском обществе потребителей, в магазине самообслуживания продавец не вправе препятствовать входу покупателей в торговый зал с вещами покупателя — это закреплено п. 20
— Коляска — это вещь покупателя, поэтому родители могут заходить в магазин с ребенком в коляске, — отмечают в Минском обществе потребителей. — То же касается роликов и самоката. Если коляской или другим предметом покупатель повредил товар либо иное имущество продавца, с него могут потребовать возмещения стоимости в соответствии со ст. 933 Гражданского кодекса, но нужно смотреть, как размещены в торговом объекте ряды и стеллажи, соблюдены ли все нормативы. Если проход слишком узкий и не соответствует нормам законодательства, вины покупателя нет.
Для физически ослабленных лиц должны быть созданы условия для беспрепятственного передвижения в магазинах. К этой группе относятся пожилые, люди с инвалидностью, беременные, дети дошкольного возраста, взрослые с детьми на руках и в колясках.
Кроме того, для обеспечения сохранности вещей покупателя (хозяйственных сумок, пакетов, портфелей и иных крупногабаритных вещей, к которым относится и коляска) продавец должен создать соответствующие условия: место, где их можно оставить и не бояться за сохранность вещей.
Если вас не пускают в магазин с коляской, специалисты из общества потребителей советуют оставить претензию в Книге жалоб и предложений, на которую администрация магазина должна дать мотивированный ответ по существу в установленные законодательством сроки. Отказываются выдать книгу — звоните в милицию, отказ расценивается как административное правонарушение (ст. 9.24 КоАП).
По возникающим вопросам покупатели также могут обратиться на горячую линию Минского общества защиты прав потребителей — (8017) 226−72−90.
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Продавец не имеет права не пустить вас в магазин с коляской. Но если по вашей вине был поврежден товар, придется заплатить.
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