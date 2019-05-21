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Потерял нервы и 28 тысяч. У бизнесмена, хотевшего открыть частный пансионат для престарелых, ничего не вышло
22.05.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях на сайте фонда «Гомельоблимущество»
Предприниматель Сергей Антоненко приобрел бывший санаторий за 145 тысяч долларов. За эти деньги в распоряжении бизнесмена оказались двадцать два гектара земли с различными постройками, беседками и собственным песчаным пляжем — рядом затока Днепра.
В феврале Антоненко
— Это не дом престарелых, а пансионат. Его жители не мучаются, не страдают, а отдыхают и классно проводят время, — акцентировал бизнесмен. — Программу хотим для них организовать, как в санатории — чтобы каждый день мероприятие: концерты, игры, конкурсы, раз в неделю по желанию поездки в город, в театр, в кино, — делился планами Антоненко. Кроме этого здесь же он мечтал организовать конные прогулки для всех желающих и мини-зоопарк.
Но оказалось, не все так просто.
Предприниматель признается, что догадывался о том, что будет нелегко, однако даже не мог и предположить, что его проект так и останется проектом.
— Вначале было туго с желающими, однако потом после публикаций в СМИ дело пошло — собралось 15 пенсионеров. Но вскоре выяснилось, что продавцы санатория, продавая его мне, в договоре умолчали о кое-каких важных деталях. В частности, что территория санатория — это водоохранная зона, и что здания корпусов не могут быть жилыми помещениями и регистрация людей в них запрещена. В итоге, несмотря на то, что бизнес-план был готов и кредит выдан, мне сказали: «Извините, но вы не имеете права заниматься тем видом деятельности, который заявили». Следовательно, ни пансионат я здесь обустроить не мог, ни конные прогулки, ни зоопарк. Договор пришлось расторгнуть, а идею похоронить.
Деньги, которые он заплатил за сделку, бизнесмену вернули. Но не все — по условиям договора при его расторжении задаток (это 10% от стоимости объекта) остается продавцу. В случае Сергея это 28 тысяч рублей.
— До сих пор не знаю, была ли ошибка продавца, что он не указал в договоре все условия, намеренной или случайной, но стоила она мне дорого. Я потерял время, нервы, деньги, а приобрел большое разочарование. Больше пробовать что-то подобное у меня желания нет, — вздыхает бизнесмен.
В ОАО «Гомельоблавтотранс» уверены: новый собственник не мог не знать о требованиях и ограничениях.
— То, что участок находится в водоохранной зоне, указано и в актах землеотвода, и в каждом свидетельстве о регистрации написано. Мы ведь в его бизнес не вникали. Перед тем, как совершать сделку, он сам должен был проконсультироваться в экологии. Мы — всего лишь продавцы, да и сами раздосадованы сложившейся ситуацией. Ведь свою базу отдыха продаем с 2012 года — и за это время аукцион был результативным лишь единожды, то есть, Антоненко был первым реальным покупателем.
Очередной аукцион по продаже «Днепровских сосен» назначен на 28 мая.
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Потерял нервы и 28 тысяч. У бизнесмена, хотевшего открыть частный пансионат для престарелых, ничего не вышло
Договор пришлось расторгнуть, а смелую идею - похоронить.
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