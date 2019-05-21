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Потерял нервы и 28 тысяч. У бизнесмена, хотевшего открыть частный пансионат для престарелых, ничего не вышло

22.05.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях на сайте фонда «Гомельоблимущество» появилась информация о том, что база отдыха «Днепровские сосны» снова ищет покупателя. Продавец лота — ОАО «Гомельоблавтотранс». Как так? Ведь еще полгода назад там кипела работа, а предприниматель из Гомеля был полон планов реализовать необычный проект — открыть пансионат для престарелых, в котором им не будет скучно. Почему не вышло?


Предприниматель Сергей Антоненко приобрел бывший санаторий за 145 тысяч долларов. За эти деньги в распоряжении бизнесмена оказались двадцать два гектара земли с различными постройками, беседками и собственным песчаным пляжем — рядом затока Днепра.

В феврале Антоненко водил нас по имению и с энтузиазмом рассказывал о том, как скоро откроет пансионат для престарелых, да не простой. Философия заведения — дать шанс на полноценную жизнь активным пенсионерам, которые могут, а главное, хотят получать удовольствие от жизни.

—  Это не дом престарелых, а пансионат. Его жители не мучаются, не страдают, а отдыхают и классно проводят время, — акцентировал бизнесмен. — Программу хотим для них организовать, как в санатории — чтобы каждый день мероприятие: концерты, игры, конкурсы, раз в неделю по желанию поездки в город, в театр, в кино, — делился планами Антоненко. Кроме этого здесь же он мечтал организовать конные прогулки для всех желающих и мини-зоопарк.

Но оказалось, не все так просто.


Предприниматель признается, что догадывался о том, что будет нелегко, однако даже не мог и предположить, что его проект так и останется проектом.

— Вначале было туго с желающими, однако потом после публикаций в СМИ дело пошло — собралось 15 пенсионеров. Но вскоре выяснилось, что продавцы санатория, продавая его мне, в договоре умолчали о кое-каких важных деталях. В частности, что территория санатория — это водоохранная зона, и что здания корпусов не могут быть жилыми помещениями и регистрация людей в них запрещена. В итоге, несмотря на то, что бизнес-план был готов и кредит выдан, мне сказали: «Извините, но вы не имеете права заниматься тем видом деятельности, который заявили». Следовательно, ни пансионат я здесь обустроить не мог, ни конные прогулки, ни зоопарк. Договор пришлось расторгнуть, а идею похоронить.

Деньги, которые он заплатил за сделку, бизнесмену вернули. Но не все — по условиям договора при его расторжении задаток (это 10% от стоимости объекта) остается продавцу. В случае Сергея это 28 тысяч рублей.

— До сих пор не знаю, была ли ошибка продавца, что он не указал в договоре все условия, намеренной или случайной, но стоила она мне дорого. Я потерял время, нервы, деньги, а приобрел большое разочарование. Больше пробовать что-то подобное у меня желания нет, — вздыхает бизнесмен.

В ОАО «Гомельоблавтотранс» уверены: новый собственник не мог не знать о требованиях и ограничениях.

— То, что участок находится в водоохранной зоне, указано и в актах землеотвода, и в каждом свидетельстве о регистрации написано. Мы ведь в его бизнес не вникали. Перед тем, как совершать сделку, он сам должен был проконсультироваться в экологии. Мы — всего лишь продавцы, да и сами раздосадованы сложившейся ситуацией. Ведь свою базу отдыха продаем с 2012 года — и за это время аукцион был результативным лишь единожды, то есть, Антоненко был первым реальным покупателем.

Очередной аукцион по продаже «Днепровских сосен» назначен на 28 мая.


 
Теги: Гомель
 
 
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