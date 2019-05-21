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В поликлинике открыли киоск «Могилёвсоюзпечати»

22.05.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В поликлинике открыли киоск «Могилёвсоюзпечати»

Еще один киоск «Могилёвсоюзпечати» появился в Глуске. Находится он в фойе поликлиники на первом этаже. Кроме свежей прессы, книг и других разнообразных товаров, здесь покупателю предложат горячий кофе с собой.

На открытии торгового объекта начальник Бобруйского филиала ОАО «Могилёвсоюзпечать» Сергей Романовский отметил, что сегодня торговые точки «Могилёвсоюзпечати» развиваются и расширяют свои возможности. В данном случае установка капсульной кофемашины, более широкий ассортимент товара направлены на создание максимальных удобств для покупателей. Несомненно, киоск в поликлинике удобен пациентам, находящимся на лечении, либо ожидающим приема посетителям, на руку он и медперсоналу учреждения. В то же время новшество и удобство должно привлечь покупателя, а спрос повысит реализацию печатных изданий, товарооборот, а вместе с ними — и заработную плату продавца.

На полках пусть и небольшого, но уютного павильона — более тысячи наименований товара. Периодика, книги, сувенирная продукция, канцтовары, игрушки, гигиенические средства, напитки, сладости и многое-многое другое. А вот табачные изделия здесь покупатель не найдет: согласитесь, было бы странно увидеть их в месте, где ратуют за здоровый образ жизни. В основном в киоске представлены товары белорусского производства, ассортимент пополняется раз в неделю. Вкусы и предпочтения потребителя обязательно изучат, поэтому не исключено, что на полках появятся и другие товары.

Недавно в фойе поликлиники появился современный автомат с горячими напитками. Это хорошо, когда у покупателя есть выбор, считает первый заместитель председателя Глусского райисполкома Елена Булатовская, также присутствовавшая на открытии павильона. Появление мелких торговых точек позволяет удовлетворить спрос покупателя разного возраста, с разными вкусами, и открытие их в учреждениях здравоохранения не менее важно, ведь теперь пациентам, находящимся на лечении в больнице, будет намного проще и быстрее купить свежую прессу или другой необходимый им товар.

Режим работы нового киоска «Могилёвсоюзпечати» также удобный. Он открыт с 8.00 до 16.00 с понедельника по пятницу (перерыв с 13.00 до 14.00), в субботу киоск работает с 8.00 до 13.00, выходной день — воскресенье.

А. АВТУХОВА

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Еще один киоск «Могилёвсоюзпечати» появился в Глуске. Находится он в фойе поликлиники на первом этаже. Кроме свежей прессы, книг и других разнообразных товаров,...
 
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