В центре Новополоцка отремонтировали плитку. Горожане не поняли

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке на площади Строителей к Дню города частично обновили плиточное покрытие. Но горожане считают, что результат работы выглядит как минимум странно. Фотографии главной площади города разместил телеграм-канал «Полоцкий чат конструктивных проблем». Узнали у местных коммунальников, а закончили ли они ремонт?..



Фото: t.me/polack_new

Замдиректора Новополоцкой спецавтобазы Анатолий Сорокин пояснил TUT.BY:

— Большой ремонт этой плитки перед входом в парк не делали с момента строительства площади. Иногда только заделывали небольшие фрагменты плитки — по 5−10 штук, которые отваливались. Но ремонтом это я не считаю: так, подклеили — и ушли.

Представитель спецавтобазы считает, что плиточное покрытие на площади разбивают горожане, которые ведут активный образ жизни:

— У нас на этой площади сложилась большая проблема. Дело в том, что молодежь, которая катается на велосипедах, скейтбордах, роликах, разбила всю эту плитку, а также вредит цветам. Будем принимать какие-то меры на уровне исполкома и РОВД. Но ко Дню города, 8 июня, на площади планируется косметический ремонт.

По словам Анатолия Сорокина, сегодня сделали благоустройство и возле горисполкома:

— Там стояла тумба, обрамленная мраморной плиткой. И рядом образовался провал, где постоянно скапливалась вода. Сейчас рабочие сделали там ровную площадку.



Фото: t.me/polack_new