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В центре Новополоцка отремонтировали плитку. Горожане не поняли
22.05.2019 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке на площади Строителей к Дню города частично обновили плиточное покрытие. Но горожане считают, что результат работы выглядит как минимум странно. Фотографии главной площади города
Замдиректора Новополоцкой спецавтобазы Анатолий Сорокин пояснил TUT.BY:
— Большой ремонт этой плитки перед входом в парк не делали с момента строительства площади. Иногда только заделывали небольшие фрагменты плитки — по 5−10 штук, которые отваливались. Но ремонтом это я не считаю: так, подклеили — и ушли.
Представитель спецавтобазы считает, что плиточное покрытие на площади разбивают горожане, которые ведут активный образ жизни:
— У нас на этой площади сложилась большая проблема. Дело в том, что молодежь, которая катается на велосипедах, скейтбордах, роликах, разбила всю эту плитку, а также вредит цветам. Будем принимать какие-то меры на уровне исполкома и РОВД. Но ко Дню города, 8 июня, на площади планируется косметический ремонт.
По словам Анатолия Сорокина, сегодня сделали благоустройство и возле горисполкома:
— Там стояла тумба, обрамленная мраморной плиткой. И рядом образовался провал, где постоянно скапливалась вода. Сейчас рабочие сделали там ровную площадку.
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В Новополоцке на площади Строителей к Дню города сделали ремонт - обновили плиточное покрытие. Но горожане считают, что результат работы выглядит как минимум...
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