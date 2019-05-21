120 гробов со звездой Давида. Останки 1214 узников Бресткого гетто перезахоронили

Источник материала: Tut.by

22 мая на Северном кладбище Бреста предали земле останки 1214 расстрелянных узников Брестского гетто — их нашли во время строительства жилого квартала в центре города.





Массовое захоронение в центре Бреста обнаружили случайно. В январе 2019 года во время строительства элитного жилого квартала ковш экскаватора извлек из земли первые кости. Захоронение располагается в пяти метрах от края фундамента будущего новостроя — и, по заверениям местных властей, на этом участке зданий строить и не планировалось, эта территория подпадала под благоустройство. На место выехали поисковики Минобороны, которые работали здесь около двух месяцев : с февраля по март.

Площадь раскопок составляла 40 метров в длину и 4 метра в ширину. Человеческие кости находили на глубине 1,5 метра. Во многих черепах — дыры от затылочных огнестрельных ранений. Находили также останки родителей, которые пытались закрыть собой детей.

Поисковики достали из могилы все останки. На длинном узком участке земли во дворе у центральной улицы Бреста — проспекта Машерова — были расстреляны и закопаны 1214 человек. Сегодня их перезахоронили на городском кладбище «Северное».





«А мы все хороним, хороним и хороним»

На траурной церемонии присутствовало несколько сотен человек. Среди них — представители городских и международных еврейских организаций, дипредставительств, чиновники, неравнодушные граждане. К началу церемонии гробы уже лежали в выкопанной могиле. 120 обитых синей тканью ящиков со звездами Давида на крышках были уложены в два ряда.

В речах официальных лиц звучали слова скорби, осуждения Холокоста и призывы к борьбе с ксенофобией и нетерпимостью.





— Для нас Холокост — это событие, с которым мы продолжаем жить. Доказательство тому — это то, что мы видим здесь сегодня. Мы на похоронах. Похороны — это конец жизни. То, что этот конец произошел более 70 лет назад, не имеет никакого значения, — говорил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Беларуси Алон Шогам.

Дипломату вторил председатель правления брестской еврейской общины «Бриск» Борис Брук:

— 75 лет, как закончилась война, — а мы все хороним, хороним и хороним. Когда же это закончится?.. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы такое никогда не повторилось.





После официальных речей раввин брестской иудейской общины Хаим Рабинович прочитал молитву. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и бросили в могилу по горсти земли. Затем гробы накрыли белыми прямоугольными покрывалами — талитами — и подготовили к погребению.





«Количество жертв для нас тоже стало шоком»

За несколько часов до начала церемонии перезахоронения мэр Бреста Александр Рогачук встретился с председателем комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пеккером. Во время общения председатель горисполкома еще раз подчеркнул, что обнаружение места массового захоронения во время строительства элитного жилья для многих стало неожиданностью.





— Количество жертв — 1214 человек — для нас тоже стало шоком. Представители еврейской общественности, ученые были удивлены не меньше нас. Да, предполагалось, что там будут захоронения, но — не такие массовые. Потому что в 1944 году, после освобождения города, была составлена карта массовых захоронений — и этого захоронения на ней не было, все предполагались в районе улиц Куйбышева и Карбышева, чуточку в стороне, — объяснил Рогачук.





Председатель горисполкома также подчеркнул, что поисковики спецбатальона Минобороны обследовали площадку, где возводится жилой комплекс:

— Гарантированно — на территории этой строительной площадки останков нет. Вместе с тем, никто не даст гарантию, что по мере сноса других сараев в других районах (на месте бывшего Брестского гетто. — Прим. TUT.BY) мы не обнаружим других останков.

Местные власти сообщили американскому гостю, что сейчас художники разрабатывают проект мемориального знака в память о жертвах Брестского гетто, который будет установлен на месте обнаружения останков. Рабочий вариант уже передали на оценку представителям еврейской общественности.

— Это один из вариантов. Таким образом, мы хотим показать людям, что здесь было, и чтобы они представляли границы Брестского гетто конца 41-го — начала 42-го годов [прошлого века], — объяснил мэр.



Предложенный вариант памятного знака

В разговоре с журналистами Пол Пеккер положительно оценил усилия местных властей по сохранению еврейского наследия. Во время своего визита он встретился с представителями еврейских общин, посетил место, где были обнаружены кости. На вопрос о том, как он оценивает действия горисполкома по перезахоронению останков, он ответил:

— Мне кажется, что до сих пор — из того, что я видел и слышал — все делается правильно. То, что я видел и слышал, не разочаровывает меня. Как только в новостях появилась информация о том, что останки были найдены, мы связывались, узнавали и уточняли. Я первый, но, думаю, не последний раз в Бресте. Во время встречи [в горисполкоме] мы проговаривали, что при строительстве в иных частях города могут быть обнаружены другие останки — и мы узнаем о новых жертвах. Я могу лишь надеяться, что в этих случаях власти к ним будут относиться так же трепетно, как сейчас. Даже если новые факты не получат такого широкого освещения в средствах массовой информации.