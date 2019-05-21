В Могилеве в Чапаевке задержали цыганского барона. МВД: подозревается в сбыте наркотиков

Источник материала: Tut.by

22 мая в Могилеве милиция задержала в могилевскогом микрорайоне Чапаевка 48-летнего цыганского барона по прозвищу Ромка. Мужчину подозревают в сбыте наркотиков и неисполнении решения суда о лишении права управления транспортными средствами, сообщает МВД. Спецоперация проходила при поддержке сотрудников ГАИ и ОМОН.

— Накануне нам поступили сведения о причастности подозреваемого к систематическому сбыту метадона, других наркотических средств и психотропных веществ. А сегодня стало известно, что дилер успел продать зелье нескольким людям и намеревается осуществить еще одну аналогичную сделку, — рассказали в ГУБОПиК МВД.

По словам представителя ГУБОПиК, за только за один день он не менее трех раз продал гражданам наркотики.

Перед задержанием на автодороге мужчина, по данным милиции, успел проглотить пакетик, предположительно, с наркотиком. При осмотре автомобиля оперативники нашли небольшую емкость с жидкостью, которую направили на экспертизу.

По ранее установленным фактам сбыта наркотиков возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных вещество и их прекурсоров) — барон находится в статусе подозреваемого.

Милиция сообщает, что «мужчина неоднократно судим за угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, активно поддерживает так называемых уголовных авторитетов и других представителей криминального мира. Ведет антиобщественный и криминальный образ жизни. Несмотря на отсутствие официального заработка, у представителя диаспоры в наличии дорогостоящее жилье и автомашина. Его основным источником дохода является сбыт наркотиков, легализация криминальных автомобилей, вымогательство и мошенничество, совершаемые в России».

Представитель ГУБОПиК обещает и впредь бороться с незаконным оборотом наркотиков «независимо от национальности преступника».

Напомним, в ночь на прошлую пятницу живущих тут мужчин, женщин, подростков цыганской национальности массово увезли в РОВД, а затем поместили в ИВС. Причина — информация о том, что якобы тут неизвестные затолкали в машину, увезли и убили сотрудника ГАИ . Потом Следственный комитет заявил о суициде лейтенанта , а цыгане стали интересоваться, за что им «устроили геноцид», «где искать защиту» и «кто будет извиняться». Представители диаспоры из Могилева написали письмо помощнику президента по региону с просьбой их защитить — они боялись последствий своих выступлений в СМИ.

На днях председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий также направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.

Первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Иван Подгурский на вопрос, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве, ответил: «Может быть, и надо. Не знаю, будем ли».

Что произошло



Фото: МВД

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая . Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером.

Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову. 18 мая Евгения Потаповича похоронили . 20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Основная версия — суицид. Версия о похищении неизвестными на черной «Волге» не подтвердилась.

Около тела Потаповича обнаружен табельный пистолет милиционера. Из него он выстрелил себе в голову, сообщили в СК. Его руки действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам, также положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову.

Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено. На правой руке лейтенанта осталась кровь.

Установлено, что в апреле нынешнего года Потапович уже совершал попытку суицида. Следователи узнали, что 1 апреля он заготовил сообщения о суицидальных намерениях друзьям и сослуживцам — и часть из них даже разослал.

Внимание! Следствие сейчас ищет водителя автомобиля, который помог Потаповичу добраться до места, где позже было найдено его тело. Если вам что-то известно — позвоните 102.

При чем тут цыгане

По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении.

Потому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали TUT.BY местные жители . Последних оставили в РОВД и ИВС минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.

Напомним, 20 мая в СК заявили: «В качестве подозреваемых представители этнического меньшинства не задерживались… Милиция отрабатывала в рамках одной из версий».