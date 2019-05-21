В Национальном аэропорту Минск прошли учения по отработке аварийно-спасательных работ

Источник материала: БелТА

Фото официального сайта Национального аэропорта

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексные учения по отработке и совершенствованию аварийно-спасательных работ прошли сегодня в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

Учения проводились в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке органов управления и сил Октябрьского районного звена Минской городской подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) на 2019 год. Они прошли в несколько этапов, во время которых отработаны задачи по нанесению воздушно-механической пены на участок искусственной взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке воздушного судна с неисправными взлетно-посадочными устройствами, по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ штатными и взаимодействующими силами по спасению пассажиров и экипажа воздушного судна, терпящего бедствие на территории и в районе ответственности аэропорта.

Также проведен осмотр аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП), которая является структурным подразделением Национального аэропорта Минск.

Как пояснили в аэропорту, целями учений стали совершенствование навыков совместного управления силами и средствами привлекаемых служб и ведомств при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийной посадкой пассажирского самолета, совершенствование практических навыков командно-начальствующего состава по управлению привлекаемыми к учению силами и средствами при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий авиационных происшествий.

Кроме команды аэропорта (специалисты Центра по чрезвычайным ситуациям и СПАСОП) в учениях были задействованы представители органов власти и управления Минска, Октябрьского района столицы, МГУ МЧС и районных отделов по ЧС, а также ГУ "Медицинская служба гражданской авиации". Всего в учениях приняли участие более 50 человек, были задействованы одно воздушное судно и 15 единиц техники.

Как отмечается, в рамках комплексных учений ГСЧС и гражданской обороны службы аэропорта были задействованы впервые.

Представители МЧС отметили грамотные действия всех специалистов, хорошую оснащенность аэропорта специальными транспортными средствами и современным аварийно-спасательным оборудованием для выполнения своей основной задачи по спасению жизни людей. "В целом мероприятие прошло организованно, поставленные цели и задачи выполнены успешно. Этому способствовали регулярно проводимые плановые учения в аэропорту, постоянная целенаправленная и активная подготовительная работа", - подвел итог руководитель учений от аэропорта, заместитель генерального директора по производству Василий Корнев.-0-

Фото официального сайта Национального аэропорта